A beszámolójuk szerint a toborzók által elhurcolt férfinak minden komolyabb előjel nélkül megállt a szíve egy vérrög miatt. Csakhogy több fénykép is bizonyítja, hogy Sebestyén József testén, a mellkasán és a karján is sérülések és több zúzódás is látható, ráadásul az áldozat családja is ezt erősítette meg.