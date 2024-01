Olyan fegyvere van a Hezbollahnak, ami ellen Izrael nem tud védekezni

Megosztás itt:

A Hezbollah áll egy vasárnapi támadás mögött, amikor egy izraeli szállodát és lakóházakat precíziós páncéltörő rakétatalálat ért. A háború kezdete óta ez volt a tizenkettedik ilyen támadás civil épületek ellen. A vasárnapi rakétacsapásban 30 töltetből 10 ért célba - írja a Világgazdaság.

A Hezbollah a Hamász októberi támadása óta lövi az izraeli hadsereg határmenti állásait rakétákkal és aknavetőkkel. Az utóbbi időben azonban megszaporodtak a polgári lakosság elleni támadások.

A határhoz közel fekvő településen, Metulában már minden ötödik épületet ért támadás. A szintén a közelben lévő Manara kibuc 155 házából már 80-at találat ért.

A Haaretz azt írta, hogy a libanoni határ mentén rendkívül magas a polgári infrastruktúrában keletkezett kár. A határtól hat kilométerre fekvő települések is célkeresztbe kerültek, innen viszont a lakosságot még nem evakuálták. A Hezbollah tankelhárító fegyverekkel támadja a polgári célpontokat. A páncéltörő rakétákat úgy használják, mint a mesterlövész fegyvereket, magasabb épületek ablakaiból vetik be őket, így akár kilenc kilométeres távolságból is pontos találatokat tudnak leadni - jelent meg a Világgazdaság honlapján.

Ezzel a Hezbollah nem csak az infrastruktúra ellen tud támadásokat intézni, hanem a lakosságot is fenyegetheti. A háború kezdete óta már négy civilt öltek meg ilyen módszerrel.

A második libanoni háború idején a Hezbollah már használta ezt a taktikát, de akkor kifejezetten a páncélozott járművek elhárítására. A most kirobban harcokban kezdték el ezeket a fegyvereket precíziós támadásokra bevetni a lakosság ellen.

„Ez a terror tökéletes eszköze. Nincs nagy kiterjedésű támadás, csak néhány rendkívül pontos lövés, ami viszont rettegésben tartja a lakosságot" - erről beszélt Yehoshua Kalisky, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének vezető kutatója.

Arról is beszélt, hogy a Vaskupola védelmet jelent a nagy hatótávolságú rakéták és az aknavetők ellen, de ezek a páncéltörő rakéták nem tartózkodnak annyi ideig a levegőben, hogy a rendszer reagálni tudjon rájuk. A Hezbollah fegyverei a becsapódás előtt 30 másodpercet töltenek a levegőben, ennyi idő pedig arra sem elég, hogy az emberek fedezékbe vonuljanak.