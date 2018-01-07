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Olcsóbb lett az élelmiszer, megrohamozták a boltokat

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 08:38, frissítve: vasárnap 10:40

Venezuelában az emberek megrohanták az élelmiszerboltokat, miután a kormány rendeletben csökkentette az alapvető élelmiszerek árát.

A szupermarketek előtt már a nyitás előtt hatalmas sorok alakultak ki. Venezuelában tervutasításos gazdaság van, noha az állami tulajdon mellett jelentős a magántulajdon aránya is a gazdaságban. Az emberek áruhiánytól és hiperinflációtól szenvednek. Bár Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajkészletével, a szektor államosítása után tönkrement az iparág, és már nem tud annyi olajat exportálni, mint korábban.

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élelmiszerVenezuela

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