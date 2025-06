Olaszországban már az iszlám vallással ismertetik a gyerekeket + videó

Megosztás itt:

Aggasztó iszlám propaganda zajlik az olasz iskolákban - húzták meg a vészharangot a Liga kormánypárt politikusai. Az olasz osztálytermekben ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy a katolikus szimbólumokat eltüntetik, miközben az iszlám vallás és kultúra kerül előtérbe. A közelmúltban több észak- olaszországi iskolában felmerült, hogy tiszteletben kell tartani azokat a gyermekeket, akik a ramadán alatt böjtölnek, nem szabad megterhelni fizikailag és szellemileg. Továbbá azt is javasolták, hogy a ramadánt záró napot tanítási szünetté kellene nyilvánítani. A legfrissebb híradások arról számolnak be, hogy a közép -olaszországi Civitavecchiában egy általános iskolában a pedagógusok egy angyalt ábrázoló munkát készítettek a gyerekekkel, mely nem egy Bibliát tart a kezében, ahogyan azt elvárnánk, hanem a Koránt. A Liga politiksuai szerint elfogadhatatlan, hogy egy angyal a Koránt olvassa nem pedig a Bibliát. A közelmúltban az is nagy felháborodást váltott ki, hogy kisiskolásokat egy venetói mecsetbe vittek el, ahol az iszlám szokások szerint letérdelve imádkoztak. A szülők és a jobboldali politikusok nem hunytak szemet a dolgok felett. Úgy vélik iszlám propaganda zajlik az iskolákban, melynek azonnal véget kell vetni. A multikulturalizmus jegyében nem lehet beengedni az iskolákba az imámokat és az arab világ vallási szimbólumait.