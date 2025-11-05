Olaszországban már a bűnelkövetők 60 százaléka külföldi + videó

Megosztás itt:

A riportban bemutatott jelenetek egyre jellemzőbbek Olaszországban, és ez egyre inkább aggasztja a többségi társadalmat. A bűnözéstől leginkább sújtott város jelenleg Milánó, amelyet Firenze és Róma követ. Ezekben a városokban riasztóan emelkedik a rablások és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma, és egyre több a szexuális bűncselekmény is. Amíg 2006-ban 4 ezer ötszáz nemi erőszakot követtek el Olaszországban, 2023-ban már több mint 6 ezer kétszázat. Emellett negatív rekordokat dönt a fiatalkorú bűnözők száma.

A szardíniai Olbia jobboldali polgármestere a Hír TV-nek elmondta, hogy az ő szigetükön magas a külföldiek aránya, és az illegális bevándorlás nem tesz jót senkinek. Szerinte Orbán Viktor példája a követendő, aki kizárólag engedéllyel rendelkező külföldieket enged Magyarországra.