Olaszországban is tovább forronganak a gazdák + videó

A földművesek a kormány elleni elégedetlenségüknek is hangot adtak: az adóterhek csökkentését és a fiatalok támogatását kérik. Francesco Lollobrigida olasz agrárminiszter a követelésekre úgy reagált: a kormány megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a agrárpolitika és a helyi élelmiszerek védelmének, és ezt szorgalmazzák az uniós intézményekben is.

