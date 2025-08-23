Olaszországban fogták el az Északi Áramlat gázvezeték felrobbanásával gyanúsított ukrán férfit + videó

Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó

CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

A fiatal előadó a nemzeti ünnepen: ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a himnuszt. Ókovács Szilveszter kiemelte, hogy az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csak zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése.

