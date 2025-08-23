Olaszországban fogták el az Északi Áramlat gázvezeték felrobbanásával gyanúsított ukrán férfit + videó

Képzeld el a Balaton kristálytiszta hullámait, a nevetéstől visszhangzó partokat és a Hősök Napja pezsgő forgatagát! Az Erzsébet-táborokban 2025 nyarán 50 ezer gyermek élte át a nyár legnagyobb kalandjait: hajókázás, sportnapok és felejthetetlen élmények. Kattints, és merülj el a nyár legvidámabb pillanataiban!
A fiatal előadó a nemzeti ünnepen: ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a himnuszt. Ókovács Szilveszter kiemelte, hogy az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csak zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Magyarország és Szlovákia energiaellátásának egyik fő pillérének megtámadása ugyanakkor felrúg minden egyezményt amelyet Ukrajna kötött az Európai Unióval - erről már egy nemzetközi jogász és energia-szakértő számolt be.
a Trump-adminisztráció nyilvánosságra hozta Ghislaine Maxwell meghallgatásának hanganyagát, amelyből kiderül, hogy Donald Trump semmilyen módon nem érintett a szexuális emberkereskedelem botrányában. Maxwell azt is állítja, hogy nem létezik az a bizonyos "ügyféllista", és Epstein halála sem öngyilkosság volt. Mi állhat a háttérben? Kattints, és ismerd meg a részleteket.
Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Ausztria államadós-osztályzatának kilátását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt azzal a várakozásával indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett lépést, hogy tartósan és érdemben romlik az osztrák közfinanszírozás állapota.