Olaszországban egyre hangosabbak és erőszakosabbak a palesztinpárti demonstrálók + videó

Továbbra is azt követelik az egyetem vezetőségétől, hogy függessze fel az izraeli intézményekkel kötött együttműködési szerződéseket és ösztöndíj programmal segítsék a palesztin diákokat. Az olasz nagyvárosokban egyre szélesebb teret követelnek maguknak a demonstrálók. Torinóban már egy hónapja elfoglalták az egyetemet, most pedig már a pályaudvart is birtokba vették. A hétvégén több százan vonultak a vonatsínekre és bénították meg órákon keresztül az ország északi részének vasúti forgalmát.

