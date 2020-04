Olaszországban a napokban tetőzik a koronavírus-járvány

525-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzött betegek száma és elhunyt négy krónikus betegséggel küzdő idős beteg. Az elhunytak száma ezzel 20 főre nőtt, de 40 főre emelkedett a gyógyultak száma is. Mindenki ki van téve annak, hogy megfertőzi a koronavírus, a fiatalok sem kivételek - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Folyamatosan ellenőrzi a rendőrség a rendkívüli intézkedések betartását - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Minden magyar embernek joga van tudni, hogy a koronavírus mely korosztályokat, célcsoportokat veszélyezteti leginkább, és milyen betegségek jelentenek veszélyt a vírus szempontjából - mondta Kovács Zoltán államtitkár. Hat repülőgép érkezett Budapestre, amelyek többek között 12 millió maszkot, 30 ezer overallt és 200 ezer arcvédőt hoztak Kínából - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus elleni küzdelemben életeket menthetünk azzal, ha otthon maradunk és betartjuk a szabályokat - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött üzenetében. A kormány mindent megtesz azért, hogy megvédje a magyar emberek életét és egészségét a koronavírus-járvány idején - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Magyarország jól védekezik a vírussal szemben, de ettől függetlenül sok megmondóember kelt pánikot a közösségi médiában – közölte Letoha Tamás szegedi kutatóorvos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Karácsony Gergely nem mer szembe menni a budapesti polgármesterek többségének akaratával és továbbra sem teszi ingyenessé a parkolást - írja a Magyar Nemzet. Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője közölte: a járvány csökkentése céljából már több magyarországi nagyváros, valamint a Budapesttel hasonló nagyságú Bécs is átmenetileg ingyenessé tette a parkolást. Rossz döntést hozott a szombati menetrend bevezetésével a Budapesti Közlekedési vállalat Vitézy Dávid szerint. A BKK korábbi vezetője, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Facebook oldalán kritizálta a fővárosi vezetést és a Fővárosi operatív törzset. Azt írta, sok tízezer ember háborodott fel már az új menetrend első reggelén a rossz közlekedés miatt. Fürjes Balázs, a Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár arra kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy ne a szombati menetrend szerint közlekedjenek a Budapesti Közlekedési Központ járatai, mert ez rontja a járványhelyzetet. Sűrítik a fővárosi közösségi közlekedés járatait a tapasztalatok alapján, hogy a koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében az utasok kellő távolságban lehessenek egymástól a járműveken - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Rengetegen háborodtak fel a Jobbik elnökének kéretlen hívásai miatt – írja a Magyar Nemzet. Jakab Péter a hangüzenetben többek között arról beszélt: azt javasolta Orbán Viktornak, hogy fogadjon el három hónapnyi rendkívüli felhatalmazást, utalva ezzel a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény körüli vitákra. Újabb ügyben nyomoz a kispesti szocialistákat érintő gigabotránnyal összefüggésben a rendőrség - tudta meg a PestiSrácok.hu. Továbbra is az eddigiek szerint lesznek gyakorolhatók a polgármesterek jogosítványai veszélyhelyzetben, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A forint átmeneti gyengülését az európai balliberális erők támadásai okozzák - nyilatkozta a Hír Tv-nek Boros Imre közgazdász. Boros Imre emlékeztetett arra, hogy többször, például a 2012-es első békemenet előtt is támadták a forintot. Egy éve fogadta el az Országgyűlés a családvédelmi akciótervet, azóta mintegy 170 ezren igényelték a hét lehetőség valamelyikét - közölte a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. A kormány a koronavírus-járvány idején is segíti a beteg gyermekeket nevelő családokat, köztük azokat, amelyekben 1-es típusú diabéteszes gyermekek élnek - mondta Novák Katalin államtitkár. KSH: A fegyelmezett költségvetési gazdálkodásnak köszönhetően Magyarország államadósságának bruttó hazai termékhez viszonyított aránya 2019-ben mintegy 4 százalékponttal, 70,2 százalékról 66,3 százalékára csökkent. A hatékonyabb és korszerűbb felsőoktatás érdekében a kormány újabb hat egyetem működési és finanszírozási modellváltásáról döntött - mondta Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára. Súlyos járványügyi helyzet alakult ki a migrációban érintett, legnagyobb kibocsátó államokban és a migrációs útvonalakon - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Ki kell zárni a magyar kormányt az európai uniós döntésekből a a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény miatt - mondta Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter a Die Welt című német lapnak. A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény nem jelenti azt, hogy a magyar kormánynak korlátlan hatalma lenne, ahogyan a bírálók gondolják, a parlament bármikor visszavonhatja a felhatalmazást - írta blogjában Francesco Giubilei olasz politológus. A koronavírussal szembeni védekezésről szóló törvény addig lesz hatályban, amíg a veszélyhelyzet fennáll - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter az ORF osztrák országos közszolgálati televíziónak. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma mintegy 74 ezerrel 859 796-ra nőtt a világban, a betegségben eddig 42 341-en vesztették életüket. Újabb 37 személynél diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját Szlovákiában, így elérte a 400-at a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Csehországban ismét közel tíz százalékkal nőtt az új koronavírusos esetek száma az előző napok alacsonyabb adatai után - 3330 fertőzöttet tartanak nyilván, az elhunytak száma 32-re emelkedett. Németországban csaknem 72 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, a Covid-19 betegségben elhunytak száma 775-re emelkedett. Olaszországban az elmúlt 24 órában 727-en vesztették életüket a járványban, az elhunytak száma 13 155-re emelkedett. Április 13-ig meghosszabbítja az olasz kormány a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket - jelentette be Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter. Spanyolországban százezer felett van az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma meghaladta a kilencezret. Ankara egészségügyi segélyszállítmányt küld az új típusú koronavírus-járványtól különösen sújtott Spanyolországba és Olaszországba. Egy nap alatt 563-mal emelkedett az új típusú koronavírus okozta betegség nagy-britanniai halálos áldozatainak száma – a szigetországban eddig 2352-en vesztették életüket a járvány következtében. A brit kormány mentesítette az új koronavírus okozta járvány megfékezéséhez szükséges gyógyító és védőfelszerelések importját a vámok és az illetékek alól. Belehalt az új típusú koronavírus-fertőzés szövődményeibe a szerb kormány környezetvédelmi államtitkára - közölte az illetékes tárca. Arszen Avakov ukrán belügyminiszter Facebook-bejegyzésben közölte, nem járul hozzá, hogy újabb charterjáratok induljanak a koronavírus-járvány közepette még mindig külföldön tartózkodó ukránok hazaszállítására. A NATO alapvető feladata a védelem és biztonság biztosítása, ami azt jelenti, hogy elsődleges célja annak garantálására, hogy a koronavírus-járvány okozta egészségügyi krízis ne váljon biztonságot érintő válsággá - mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. A távozó koszovói kormány felfüggesztette a szerbiai és boszniai árura kivetett százszázalékos büntetővámot. Donald Trump amerikai elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő telefonon egyeztetett egymással, és mindketten tűzszünetre szólítottak fel Szíriában és Líbiában - jelentette be a Fehér Ház. Késik a koalíciós megállapodás létrejötte Izraelben a Benjámin Netanjahu, a Likud párt elnöke és az átmeneti kormány miniszterelnöke, valamint Beni Ganz, a Kék-fehér párt elnöke között. Újra megnyílt a balassagyarmati határátkelő, biztosított az ingázóknak az átjutás. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság annak a tiszakécskei nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint megölte újszülött gyermekét. Karambolozott két személygépkocsi az M4-es autóúton Monor térségében - egy ember meghalt, ketten súlyos, heten könnyebb sérüléseket szenvedtek. Lezuhant a szikláról egy turista Pilisszentkereszten, a férfit súlyos végtagsérülésekkel baleseti osztályra szállították. A 93 éve született Puskás Ferencre emlékezett az Aranycsapat Testület. Bejelentette visszavonulását Fazekas Nándor 237-szeres válogatott kézilabdakapus. Márton Anita fedett pályás világbajnok, olimpiai bronzérmes súlylökő még nem döntötte el, felkészül-e a jövő nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokra.