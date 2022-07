Olaszországban a munkahelyeken visszavezették a maszkhasználatot

Megosztás itt:

A munkaügyi minisztérium, valamint a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseletei között aláírt megállapodás értelmében ismét vissza kell venni az Ffp2-es maszkokat a magánszektorban éppúgy, mint a közigazgatási munkahelyeken, illetve általában az állami szférában. A rendelkezés október végéig érvényes.

Az előírás érvényes a zárt térben végzett munkára, például az irodákban, üzletekben vagy a gyárakban, valamint kültéren is, többek között az éttermek teraszain, ha nem biztosított a legalább egyméteres biztonsági távolság. Az egészségügyi védőeszközt a munkaadónak kell biztosítania a dolgozók számára. A protokoll az egészségileg sérülékenyebbek számára további négy hónappal meghosszabbítja az otthoni munkavégzés lehetőségét, ennek feltételeiről a munkaadó egyeztet a dolgozói képviseletekkel.

A munkahelyre történő belépéskor ismét megmérik a testhőmérsékletet, és 37,5 Celsius fok felett a dolgozó nem léphet be. Ahol nincsen elég tér, így a menzákon és az öltözőkben is, ismét csak korlátozott számban lehet bejutni. “Igyekszünk alkalmazkodni a járványhelyzet alakulásához” - nyilatkozta a megállapodás aláírásakor Andrea Orlando munkaügyi miniszter. Külső térben februárban, beltérben május elsejétől törölték el a kötelező maszkhasználatot.

Az üzletek eladói, a bárok pincérjei, a taxisok és számos más munkahely dolgozói azonban önként továbbra is viselték a maszkot. A tömegközlekedési eszközökön- kivéve a repülőket - az Ffp2 típusú maszk kötelező szeptember végéig. Az omikron vírusvariáns BA.5 alváltozata terjedése Olaszországban is megindult: az utóbbi egy hétben több, mint ötven százalékkal emelkedett a regisztrált betegek száma. Az utóbbi két napban több, mint 177 ezer új beteget szűrtek, de sokan otthon tesztelnek, nem fordulnak orvoshoz, s nem is jelentik a megbetegedésüket.

Az aktív betegek hivatalos száma 770 ezer. Az egészségügyi minisztérium figyelmeztetése szerint az utóbbi két évvel ellentétben a mostani vírusvariáns a kánikulában is terjed. A városok utcái, az idegenforgalmi látványosságok, strandok megteltek, és a közel negyvenfokos hőségben nehéz a maszkot viselni. Attilio Fontana, a járvány egyik gócpontjaként ismert Lombardia tartományi elnöke, arra kérte a lakosokat, hogy tömegben viseljenek maszkot. A tízmilliós régióban az utóbbi huszonnégy órában több, mint 12 ezer új beteget regisztráltak, és 13 fertőzött hunyt el. A halottak napi száma országosan továbbra is száz alatt van, de fokozatosan emelkedik a kórházban kezeltek száma.

Négy tartományban - Calabriában, Szicíliában, Umbriában és Valle d’Aostában - a koronavírus okozta Covid-19-betegeknek fenntartott osztályokon a telítettség túllépte a tizenöt százalékos küszöböt, és további négy régióban pedig megközelíti ezt. A La Repubblica című napilap tudósítása szerint a római Szent János-kórházban megszüntették a Covid-19-osztályt, és most nincs lehetőség a fertőzöttek elkülönítésére, ezért matracokkal és pelenkákkal “barikádozzák” el egymástól a betegek ágyait.

MTI