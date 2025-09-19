Olaszországban a legmagasabb szintre emelték a kormányfő és helyetteseinek védelmét

Megosztás itt:

A legmagasabb szintű biztonsági intézkedések között szerepel a kormány vezetőit kísérő testőrök létszámának megemelése.

Giorgia Meloni miniszterelnököt, valamint Antonio Tajani és Matteo Salvini kormányfőhelyetteseket két vagy három páncélozott jármű kíséri három-három rendőrrel.

Melonit a Marche tartományban zajló helyhatósági választási kampány záróeseményén hat biztonsági ember kísérte.

A kiemelt védelmet Matteo Piantedosi belügyminiszter rendelte el, aki egy héttel ezelőtt körlevélben szólította fel a területi hatóságokat a politikai és közéleti vezetők védelmének megerősítésére. Piantedosi úgy ítélte meg, hogy a Charlie Kirk elleni merénylet Olaszországban is feszültebbé tette a belpolitikai légkört.

Az Egyesült Államokban történt bűncselekményt követő napokban Giorgia Melonit és helyetteseit is több fenyegető üzenet érte az olaszországi szélsőbaloldali csoportok részéről.

Charles Kirk temetését vasárnap tartják.

Ugyanazon a napon Giorgia Meloni Rómában az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt ifjúsági tagozatának szabadtéri nagygyűlésén szólal fel. Matteo Salvini, a Liga vezetője szintén vasárnap a lombardiai Pontida mezején pártja nemzetközi találkozóját vezeti, amelyre az európai jobboldal politikusainak érkezését várják. Mindkét eseményt kiemelt biztonsági készültség kíséri.

MTI