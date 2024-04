Olaszországban a legmagasabb fokozatra emelték a terrorkészültséget a nemzetbiztonsági szervek + videó

Megosztás itt:

"Rendkívüli egyeztetésre hívta össze a nemzetbiztonságért felelős szerveket Matteo Pintedosi belügyminiszter azt követően, hogy Irán rakéta támadást intézett Izrael ellen. Olaszországban már korábban a legmagasabb fokozatra emelték a terrorkészültséget, de további aggodalmakra ad okot az Izrael Irak közötti konfliktus elmérgesedése. Az olasz nemzetbiztonsági szervek elrendelték az keleti határszakasz ellenőrzésének megerősítését. Attól tartanak, hogy az illegális bevándorlók között rejtőzködhetnek olyan személyek, akik később terrorista merényletet hajthatnak végre. Az olasz titkosszolgálatok szerint nagy az esélye, hogy a balkáni migrációs folyóson keresztül szivároghatnak be dzsihadista sejtek. A legnagyobb fokú terrorkészültség a határátkelők, valamint a migráns táborok, kikötők átvizsgálást is magában foglalja. A fokozódó feszültségek miatt növekszik a radikalizálódás veszélye, ezért az iszlám kulturális központokat, a mecseteket és a börtönöket is átfésülik. Fokozott ellenőrzéseket vezetnek be a tömegeket megmozgató eseményeken, koncerteken, focimeccseken, tüntetéseken. A Vatikán, mint a kereszténység központja kiemelt objektivumnak számít, ezért környékét katonákkal védik. Guido Crosetto védelmi miniszter a kialakult háborús helyzettel kapcsolatban úgy nyilatkozott abban reménykednek, hogy Izrael nem ad olyan válaszcsapást, amely olyannyira elmérgesíti a helyzetet, ahonnan már nincs visszaút."