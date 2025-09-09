Olaszország felbolydult a megerőszakolt magyar turistalányok miatt

Megosztás itt:

Nemcsak a Szicíliát, hanem egész Olaszországot megrázta a két magyar turistalány megerőszakolásának híre. Szicília a magyarok körében is igen kedvelt turisztikai célpont, évente több ezer magyar turista látogat el, hogy felfedezze a sziget csodáit, kipihenje az év fáradalmait.

A világhálón forr a hangulat, több tízezer bejegyzés látott napvilágot az ügyről. Nemcsak szicíliaiak szólalnak meg, hanem az ország minden más tájegységén élők is, hiszen a közbiztonság megromlásának drámája szinte az egész országban érzékelhető.

Elsők között Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára osztotta meg a megrendítő hírt egy Facebook-posztban. A bejegyzésben szimbolikusan közzétett fotón két nő és három migráns látható, rajta a következő felirat: Szexuális erőszakot követett el Cataniában két turistalány ellen három illegális bevándorló.

A 21, 22 és 24 éves marokkói tartózkodási engedély nélkül tartózkodott Olaszországban. A két lány elfogadta, hogy a férfiak szállásukra vigyék őket autójukon.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!