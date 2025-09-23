Keresés

2025. 09. 23. Kedd
Árvizek és földcsuszamlások Észak-Olaszországban – egy turista eltűnt

2025. szeptember 23., kedd 09:24 | MTI
Olaszország árvíz áradás tragédia

A heves esőzések nyomán több folyó is kilépett medréből Észak-Olaszországban, egy német turistát magával sodort az áradat.

  • Árvizek és földcsuszamlások Észak-Olaszországban – egy turista eltűnt

Különböző településeken, így Milánó és a Comói-tó közötti Cabiate városában, térdig érő víz lepte el az utcákat hétfőn. A régióban földcsuszamlások is előfordultak. Több vasútvonalon, közte a Como-Chiasso vonalon is megszakadt a közlekedés.

A meteorológusok további esőzéseket vetítenek előre a következő napokra.

A mentőszolgálat helikoptereket vetett be, hogy segítsen azoknak, akik otthonukban rekedtek a víz miatt.

Több mint egy tucat nyaralót mentettek ki egy kempingből, akiket éjszaka ért meglepetésként az esőzés.

Egy német nőt elsodort a víz a Piemont tartományban, az ország északnyugati részén található Spigno Monferrato kempingjéből. Az intenzív keresés ellenére estére sem találták meg.

A tűzoltóság szerint ő és férje a Valla folyó közelében lévő kempingben parkolta le a lakókocsijukat. A nő gyalog próbált elmenekülni a víz elől, de megcsúszott és elsodorta az ár. Férje, aki egy kutyát tartott a kezében, biztonságba tudott menekülni.

Lombardia fővárosa, Milánó is érintett volt. A Seveso folyó ott is kilépett medréből. A városi tanács óvatosságra intette a lakosokat és a látogatókat a folyó közelében.

Fotó: Shutterstock

