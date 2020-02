Olaszország a koronavírus-járvány európai gócpontja

Szerencsére még egyetlen koronavírusos fertőzöttet sem találtunk Magyarországon – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormány minden lehetséges eszközt biztosít a fertőzés elleni védekezéshez - közölte Láng-Bognár Kinga, az operatív törzs szóvivője. A kormány megérti az emberek félelmét a koronavírus-fertőzéstől és az ebből adódó élelmiszer-felhalmozást, de ez a szakértők szerint sem indokolt - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Nemzetközi vitákra számít a börtönbiznisszel kapcsolatban a miniszterelnök, ezért a nemzeti konzultációban is kikéri az állampolgárok véleményét. Orbán Viktor hangsúlyozta: az elítélteket nem lehet kínozni, de társadalmi egyetértés van abban, hogy a törvényszegést büntetésnek kell követnie, a bűnelkövetőknek kiszabott kártérítések kifizetése sérti az emberek igazságérzetét. A baloldali pártok azért álltak a bötrönbiznisz oldalára, mert az azon nyerészkedő ügyvédek közül többen a baloldali pártok emberei is egyben - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán. Óriási az igény a nyugdíjasok foglalkoztatására, de jobb tájékoztatásra volna szükség ahhoz, hogy a munkaadók és a munkavállalók megtalálják egymást - mondta Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Fővárosi Közgyűlés zöldstopot rendelt el a Városligetben, a saját maga által kihirdetett klímavészhelyzetet is semmibe véve - reagált a Fővárosi Közgyűlés által a Városliget területére szerdán megszavazott változtatási tilalomra Baán László. A Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa hangsúlyozta: a vonatkozó jogszabályok alapján a főváros változtatási tilalma nem vonatkozik azon épületekre, amelyek már építési engedéllyel rendelkeznek. Egyetlen módon lehet meghaladni Trianon sokkját, ha egy új közép-európai egységben oldjuk fel ellentéteinket - jelentette ki az Országgyűlés elnöke Nagykanizsán, a helyi református egyházközség által szervezett fórumon. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Karmelita kolostorban fogadta Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, akivel a közelgő szerbiai általános választásokról is egyeztettek. A keresztényüldözésről, az afrikai migrációs helyzetről és Magyarország humanitárius segítségnyújtásáról is szó volt Orbán Viktor miniszterelnök és Anthony Muheria, a kenyai Nyeri egyházmegye érsekének budapesti megbeszélésén. Orbán Viktor miniszterelnök telefonon megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdogan török államfővel, majd összehívta biztonsági kabinetjét, amelyen döntés született arról, hogy megerősítik a magyar határok védelmét. Számítani kell arra, hogy nagyobb csoportokban jelennek meg illegális migránsok Magyarország déli határánál, akik akár erőszakosan is megpróbálnak átjutni – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Olyan helyzet állt elő, amikor Európának a sarkára kell állnia: le kell zárni a határokat az illegális bevándorlók előtt - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hidvéghi Balázs szerint erre a helyzetre most a koronavírus-járvány is „rátesz egy lapáttal, Európa pedig nem válhat kiszolgáltatottá ebben a helyzetben.” Az Európai Uniónak már két éve válaszolnia kellett volna a kihívásra, fel kellett volna készítenie a határvédelmet, hogy a növekvő migrációs nyomást kezelje - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. A görög biztonsági erők az éjszaka több illegális határátlépőt fordítottak vissza a görög-török határon, néhány embert letartóztattak - mondta Nikosz Panajótopulosz görög védelmi miniszter. Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol az elmúlt napokban súlyosbodott a válság, miután több tucat török katona esett el a katonai műveletekben. Két újabb koronavírusos betegről számoltak be a romániai egészségügyi hatóságok - egy 45 éves Máramaros megyei férfit a kolozsvári, egy 38 éves Temes megyei nőt a temesvári járványkórházban kezelnek. Magasról nagyon magasra emelte a koronvírus-járvány globális veszélyének szintjét az Egészségügyi Világszervezet. A koronavírus-járvány következtében 21-re emelkedett a halottak és 889-re a fertőzöttek száma Olaszországban. Vesztegzár alá helyezték az olasz hatóságok a Sea Watch-3 és az Ocean Viking civilhajókat. Dél-Koreában már több az új koronavírusos beteg, mint Kínában. Ott egy nap alatt 594 újabb betegről derült ki, hogy megfertőzte a vírus, míg a járvány kiinduló pontján, Kínában 427-ről. Rendkívüli állapotot hirdettek ki az ötmillió lakosú Hokkaidó japán prefektúrában, ahol a legtöbb fertőzéses eset van a koronavírus-járványban. Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de a gazdasági célokat a járvány elleni erőfeszítések ellenére is el kell érni - szögezte le Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője. Országszerte mintegy hatezer választóhelyiség nyílt meg Szlovákiában, és ezzel megkezdődött a 2020-as parlamenti választás, amely az önálló Szlovákia létrejötte óta már a nyolcadik ilyen alkalom. Ismét John Ratcliffe republikánus képviselőt jelöli az Országos Hírszerzési Igazgatóság élére Donald Trump amerikai elnök. Hetvenöt tevével váltotta meg büntetését egy 12 éves lányt megerőszakoló és megölő férfi Szomáliában - a halálbüntetésére váró, ám a családdal egyezséget kötő férfit elengedték a halálsorról. Ki kellett üríteni tűz miatt Párizsban péntek este egy történelmi vasútállomást - adta hírül a francia rendőrség. A Wizz Air megszünteti Debrecen-Milánó járatát 2020 március 16-ával - jelentette be a légitársaság. A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, az országos tisztifőorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján a Volánbusz soron kívüli higiéniai intézkedéseket vezetett be utasai és munkavállalói védelmében. Péni István és Dénes Eszter ezüstérmet szerzett a puskások vegyespáros számában a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokságon. A Magyar Röplabda Szövetség Koch Róbertet kérte fel a férfi válogatott szövetségi kapitányának. Magyarország rendezheti a 2027-es, olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságot - döntött kairói ülésén a Nemzetközi Kézilabda Szövetség tanácsa.