Olaszország a fiatalok bűntethetőségének a szigorítását fontolgotja + videó
2025. november 14., péntek 16:00
| Hír TV
A fiatalkorúak büntethetőségére vonatkozó szabályok további szigorítására tesz javaslatot a Matteo Salvini vezette Liga. A több javaslatból álló csomag egyik kiemelt eleme a fiatalkorú bűnözők elleni fokozott fellépés.
Ruff Bálint a tiszás választási esélyek kapcsán arról beszélt, hogy "Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni, a választás miatt.” Ruff Bálint ezzel azt támasztotta alá, hogy Magyar Péter pártja továbbra is titkolózik fontos politikai kérdésekben.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Péntekre virradóra kombinált légicsapást mért Ukrajnára az orosz hadsereg. A rakéta- és drón-támadásban többen meghaltak, sokak megsebesültek, valamint komoly károk keletkeztek lakóépületekben, de még egészségügyi létesítményekben is.