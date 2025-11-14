Olaszország a fiatalok bűntethetőségének a szigorítását fontolgotja + videó

Az első állomás Győrben lesz, amit a HírTV élőben közvetít majd.

Újra elszólta magát Magyar Péter kedvenc politológusa + videó

Ruff Bálint a tiszás választási esélyek kapcsán arról beszélt, hogy "Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni, a választás miatt.” Ruff Bálint ezzel azt támasztotta alá, hogy Magyar Péter pártja továbbra is titkolózik fontos politikai kérdésekben.