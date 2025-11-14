Keresés

Külföld

Olaszország a fiatalok bűntethetőségének a szigorítását fontolgotja + videó

2025. november 14., péntek 16:00 | Hír TV

A fiatalkorúak büntethetőségére vonatkozó szabályok további szigorítására tesz javaslatot a Matteo Salvini vezette Liga. A több javaslatból álló csomag egyik kiemelt eleme a fiatalkorú bűnözők elleni fokozott fellépés.

  Olaszország a fiatalok bűntethetőségének a szigorítását fontolgatja + videó

Újra elszólta magát Magyar Péter kedvenc politológusa + videó

Újra elszólta magát Magyar Péter kedvenc politológusa + videó

Ruff Bálint a tiszás választási esélyek kapcsán arról beszélt, hogy "Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni, a választás miatt.” Ruff Bálint ezzel azt támasztotta alá, hogy Magyar Péter pártja továbbra is titkolózik fontos politikai kérdésekben.

