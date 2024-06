Olaf Scholz: Nem lehet elérni a békét Oroszország bevonása nélkül

Karl Nehammer osztrák kancellár délutáni nyilatkozatában azt emelte ki, hogy "nem elegendő a Nyugat kórusában prédikálni" arról, hogy még nagyobb nyomást kell gyakorolni Moszkvára, hanem feltétlenül be kell vonni a folyamatba a globális Dél országait is.

Your browser does not support the video tag.