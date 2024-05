Olaf Scholz: Egységesek vagyunk abban, hogy támogatjuk Ukrajna védelmi küzdelmét az orosz támadással szemben

Mint mondta, a háború 2022. februári kezdete óta Németország 28 milliárd euró értékben ígért, illetve adott át fegyvereket a kijevi vezetésnek. "Ez elég nagy összeg" - hangsúlyozta. Az idei évben több mint hétmilliárd euróról van szó, ami Európában a legnagyobb hozzájárulás. "Szállítottunk és szállítani is fogunk" - biztosított a katonai segély folytatásáról mindenkit a német kancellár. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy Németország éppen most adott át egy Patriot típusú légvédelmi üteget Ukrajnának.

