Oktatási központnál robbantotta fel magát

Afgán tisztviselők közlése szerint egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy oktatási központnál, amelyben középiskolás diákok készültek az egyetemi felvételi vizsgákra.

A vélhetően síitákat célzó támadás elkövetéséért egyelőre egy szervezet sem jelentkezett, de a felekezeti alapon elkövetett merényletek általában az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista csoportra vall. Az IÁ szunnita szélsőségesei eretnekeknek tartják a síitákat, és rendszeresen meggyilkolásukra biztatják követőiket.

A tálib szélsőséges mozgalom, amelynek idei hadjárata jelenleg a legnagyobb fejfájást okozza a nyugati támogatású kabuli kormánynak, az utóbbi időben főként a kormány, a biztonsági erők és a külföldi katonák elleni támadásokra összpontosít, megfigyelők szerint akcióik nem civileket vesznek célba, jóllehet, így is sok polgári lakos életét követelik.

A tálibok, akik jelenleg több fronton is nagyszabású offenzívákat hajtanak végre Afganisztán több részén, közleményben tudatták, hogy nincs közük a síita negyedben elkövetett merénylethez.

A vöröskereszt munkatársai biztonságát sem garantálják

A kabuli kormány ellen 17 éve fegyveres felkelést folytató mozgalom szerdán bejelentette azt is: többé nem garantálja a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) munkatársainak a biztonságát.

A tálibok ezt a döntést azzal indokolták, hogy több száz, Kabul legnagyobb börtönében fogva tartott társuknak súlyos az egészségügyi állapota, sokan pedig kómába estek, miután néhány napos éhségsztrájkot folytattak jobb körülményeket követelve. A tálibok azt nehezményezték, hogy a nemzetközi szervezet nem nyújtott börtönben lévő társaiknak semmilyen egészségügyi vagy jogi segítséget. A szélsőségesek hozzátették: a vöröskereszttel kötött biztonsági megállapodást megújítják, ha az ICRC „kijavítja hibáit”.

Az ICRC nem foglal állást az afganisztáni konfliktusban; a tálibok ellenőrizte területen is tevékenykedik - a szóban forgó megállapodás keretében -, mi több, elsősegélynyújtást is oktatott a lázadóknak. Az egészségügyi szervezet 30 éve működik Afganisztánban, de a biztonsági helyzet romlásával tavaly októberben drámaian korlátozta saját működését, és bezárt két irodát is. A döntést azután hozta, hogy megölték hét munkatársát az ország északi részén.

Az utóbbi években az IÁ és a tálibok fokozott támadásai miatt sok más humanitárius szervezet kivonult Afganisztánból.