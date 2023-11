Ohióban megszavazták a marihuána legalizálását és az abortuszhoz való jog beemelését az állam alkotmányába

Megosztás itt:

A kérdés elfogadásával Ohio a 24. állam, amely engedélyezi felnőttek számára a nem orvosi célú kannabiszhasználatot.

"A marihuána többé már nem vitatott kérdés" - mondta Tom Haren, a Koalíció a Marihuána Alkoholhoz Hasonló Szabályozásáért nevű szervezet szóvivője.

Az új törvény lehetővé teszi a 21 évesnél idősebb felnőttek számára, hogy legfeljebb mintegy 70,7 gramm kannabiszt vásároljanak és birtokoljanak, valamint hogy otthon termesszenek növényeket. A vásárlásokra 10 százalékos adót vetnek ki, amelyet adminisztratív költségekre, a függőségek kezelésére, a gyógyszertárakkal rendelkező önkormányzatokra, valamint magát az iparágat támogató szociális méltányossági és foglalkoztatási programokra kell fordítani.

Az ohiói választók kedden jóváhagyták az abortuszhoz való jog beemelését is az amerikai állam alkotmányába a média előrejelzései szerint. Ohióban a The New York Times című napilap előrejelzése szerint a választók 55 százaléka szavazott arra, hogy az alkotmány rögzítse a műví vetéléshez fűződő jogot.

