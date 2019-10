Oettinger: nem várható idén megállapodás az EU 2021-2027-es költségvetési keretéről

Magyarország abban érdekelt, hogy a Nyugat és Oroszország közötti együttműködés minél inkább javuljon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az orosz elnök magyarországi látogatása során a felek fontos gazdasági, szociális biztonsági, energetikai valamint a keresztény közösségek védelmével és a sporttal kapcsolatos megállapodásokat írtak alá. Megvétózta a NATO nagyköveteinek közös, Ukrajnával foglalkozó nyilatkozatát Magyarország - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter az Eurázsia Fórumon, Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország nem hajlandó a geopolitika oltárán feláldozni a kárpátaljai magyar közösséget. Megkezdődött Eurázsia korszaka, az eurázsiai kontinens országai egyre nagyobb szerepet kapnak, együttműködésük egyre fontosabbá válik - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az Eurázsia Fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az eurázsiai államok együttműködése a legjobb eszköz arra, hogy az Európai Unió megerősödjön, versenyképes legyen. Soha ilyen biztos lábakon nem állt Magyarország gázellátása, mint jelenleg, a történelem során először tele vannak a magyarországi gáztározók - mondta Szijjártó Péter, miután tárgyalt Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával. Pártigazgatóként folytatná a bukott Jobbik-elnök - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Sneider Tamás veheti át a Jobbik kasszakulcsát Szabó Gábor pártigazgatótól, aki a jövőben már csak az országos választmány elnöki teendőit látná el. November helyett jövő tavaszra halasztja tisztújító kongresszusát a Jobbik. Házkutatást tartottak a Momentum Múzeum körúti székhelyén - közölte az index.hu. A NAV kutatást, motozást és lefoglalást rendelt el a párt irodájában „költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt”. A Momentum közleménye szerint a kutatást a 2018-as országgyűlési kampány költségvetési támogatásának elszámolása miatt rendelte el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Felvetődhet Karácsony Gergely érintettsége, ezért kizárták a BRFK-t a Zuglói Sportcentrum botránya miatt indított nyomozásból - írja a Pestisrácok.hu. A portál birtokába jutott rendőrségi határozat szerint a kizárás oka, hogy a fővárosi rendőrkapitány - beosztásából adódóan - napi munkakapcsolatban van az új főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel, aki adott esetben a nyomozás célkeresztjébe kerülhet. A várakozásokat messze meghaladja az érdeklődés a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program iránt, a július 1-jei indulás óta már több mint 16 500 igénylést adtak be a Magyar Államkincstárhoz. A GfK piackutató friss felmérése szerint mintegy 12 százalékkal emelkedett Magyarországon az egy főre számított vásárlóerő 2019-ben az előző évihez képest. KSH: Augusztusban a bruttó átlagkereset 11,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 358 900 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 238 700, a kedvezményeket is figyelembe véve 246 000 forintot tett ki. A magyar tulajdonú Eurotrade Zrt. Környe határában átadta nyolchektáros napelemparkját, amelyet 1,6 milliárd forintból hoztak létre. A tatai ipari parkban átadták a japán rugógyártó NHK Spring Hungary második üzemcsarnokát - a 26 milliárd forintos beruházással háromszorosára bővült az üzem területe. Jövő őszre 900,57 millió forintból megújul Dömös, Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény kikötője - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Közös nyilatkozatban foglalták össze a közlekedés fenntarthatóságával, a járműipar átalakulásával kapcsolatos észrevételeiket és elvárásaikat a visegrádi államok autós szövetségei Budapesten. Soros György üzletember belülről rombolja Izraelt, szervezetei korlátlan költségvetéssel dolgoznak azért, hogy megfosszák az országot zsidó identitásától - mondta a korábbi izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu fia Budapesten. Jair Netanjahu konzervatív aktivista szerint a Soros-szervezetek célja, hogy bevándorlókkal árasszák el Izraelt, ami ahhoz vezetne, hogy a Közel-Keleten megszűnne a kereszténység utolsó védelmi bástyája. Egyre több ország csatlakozik az üldözött keresztények megsegítéséhez és tekint példaként a Hungary Helps programra - mondta Azbej Tristan, a program megvalósításáért felelős államtitkár. A baloldali olasz kormány ismét engedélyt adott az Ocean Viking civil hajónak, hogy Szicíliába szállítsa a fedélzetén lévő több mint száz migránst. Feltehetőleg illegálisan Nagy-Britanniába tartó bevándorlókat találtak egy hűtőkamion rakterében Belgiumban - jelentette a helyi sajtó. Az ellenzéki jobboldali többségű francia szenátus elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megtiltaná a muzulmán fejkendő viselését az iskolai csoportokat kísérő szülőknek. Megszavazta a brit alsóház az előrehozott választások kiírását - a voksolást december 12-én tartják. Párbeszédet sürget Ferenc pápa az iraki hatóságok és a tüntetők között, és felszólította a nemzetközi közösséget, siessen a közel-keleti ország segítségére. Törökország legalább kétmillió menekültet telepít vissza Szíria északi részébe, ahol előzőleg megindította Béke Forrása fedőnevű hadműveletet - jelentette be Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Az amerikai képviselőház törvénytervezetet fogadott el, amelyben elítélte Törökország észak-szíriai invázióját. Washington hatékony új kormány mielőbbi megalakítását szorgalmazza Libanonban - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Jogosnak nevezte az iraki és a libanoni tüntetők követeléseit Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, de hozzátette, hogy az embereknek a törvényes kereteken belül kell kifejezniük követeléseiket. Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon 34 milliárd dollár (több mint 10 ezer milliárd forint) értékben vásárol F-35 típusú vadászgépeket a Lockheed Martintól. Az Egészségügyi Világszervezet bejelentette, hogy felfüggeszti a dél-szudáni ebola-szűrő kampányát, miután a munkatársait ért legutóbbi incidens során három segélymunkása életét vesztette az afrikai országban. Dánia hozzájárulását adta a vitatott Északi Áramlat-2 gázvezeték dán felségterületen építendő szakaszának kivitelezéséhez. A sötét energiát kutató hatalmas teljesítményű teleszkópot állítottak munkába az Egyesült Államokban. Elérte Los Angeles városát is a Kaliforniát pusztító erdőtűz - 200 ezer embert kellett evakuálni és legalább két és fél millióan maradtak áram nélkül. Útlezárásokra, időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter látogatása miatt Budapesten. Csaknem negyvenezer hamis autóalkatrészt találtak egy teherautóban a pénzügyőrök az M43-as autópályán – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Második mérkőzését is megnyerte, így már elődöntős a Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: Dinamo Tbiliszi (georgiai) - A-Híd OSC Újbuda 8:14 Labdarúgó Magyar Kupa: Maglódi TC (megyei I.) - Puskás Akadémia FC 0:15; Salgótarján (megyei I.) - Paksi FC 1:7; BKV Előre (III.) - Ferencvárosi TC 1:3; Kazincbarcika (II.) - Budapest Honvéd 0:2 -hosszabbítás után A jégkorong Erste Ligában szereplő Hokiklub Budapest bejelentette: Gröschl Tamás tréner helyét az eddig az U21-es csapatot irányító svéd edző, Jens Brändström veszi át.