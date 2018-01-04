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Nyomozás zajlik egy agyonlőtt palesztin tüntető ügyében

Hír TV

2018. január 4., csütörtök 18:17, frissítve: csütörtök 18:30

Vizsgálatot indított az izraeli hadsereg katonai rendészete. Az amputált lábú férfit december közepén lőtték fejbe.

A hadsereg korábbi vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy december 15-én nem vetettek be éles lövedékeket a gázai határon erőszakosan tüntető palesztinok ellen, és nem lehet meghatározni a férfi halálának okát. A hadsereghez végül olyan információk kerültek a Gázai övezetből, ami alapján mégis nyomozást indítottak. A férfi egyébként a 2008-as Öntött ólom hadművelet idején, egy izraeli légicsapásban vesztette el mindkét lábát.

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