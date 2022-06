Nyomkövetővel látják el az illegális bevándorlókat az Egyesült Királyságban

Megosztás itt:

Ez első körben azokat érintené, akiknek ruandai deportálását a héten az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) határozata megakadályozta.

Ezeket a személyeket kijárási tilalom alá vonják, és akik nem működnek együtt, azok ellen büntetőeljárást indíthatnak, illetve börtönbe is zárhatják őket.

A belügyminisztérium közlése szerint a 12 hónapos próbaidőszak csütörtökön vette kezdetét. Ez idő alatt tesztelnék, hogy a gyakorlat segít-e az illegális bevándorlókkal való kapcsolattartásban, valamint abban, hogy kérelmük gyorsabb és hatékonyabb elbírálásban részesüljön. Emellett adatokat is gyűjtenek arról, hogy hányan szöknek meg közölük.

Az még kérdéses, hogy miszerint választják ki, kiket látnak el nyomkövetővel, azonban a belügyminisztérium hangsúlyozta, gyermekek és terhes nők biztosan nem lesznek a program részesei.

Az így megjelölt személyeknek rendszeresen jelentkezniük kell bevándorlási központokban vagy a rendőrségen.

Az új gyakorlat kritikusai szerint az eljárás emberi jogokat sért, valamint bűnözőkként kezeli az üldöztetés elől menekülőket.

London áprilisban kötött új migrációs és gazdaságfejlesztési egyezményt a ruandai kormánnyal. E megállapodás alapján mindazokat, akik illegálisan lépnek be brit területre, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba. A ruandai kormánnyal kötött egyezménynek – amely tartalmaz egy 120 millió fontos gazdaságfinanszírozási csomagot is az afrikai ország számára – nincs felső számbeli korlátja, London szerint Ruandának megvannak a kapacitásai akár több tízezer ember letelepítésére is a következő években.

Az első járat kedd este indult volna Londonból, legkevesebb hét kitoloncolásra váró személlyel fedélzetén, azonban az EJEB ítélete leállította az egyik férfi kitoloncolását, 22.15-re pedig már az összes utast leszállították a gépről.

Magyar Nemzet