2019. január 23.,
szerda, Zelma, Rajmund napja

Nyoma veszett a sztárfocista repülőjének

Hír TV

2019. január 23., szerda 08:33

Hétfő késő este eltűnt egy kisrepülőgép a La Manche-csatorna felett, fedélzetén a Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával.
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