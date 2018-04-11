2018. április 11.,
szerda, Leó, Szaniszló napja

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Nyoma veszett a német milliárdosnak

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2018. április 11., szerda 17:42, frissítve: szerda 17:54

Eltűnt Németország leggazdagabb embere egy svájci sítúrán. Karl-Erivan Haub áruházláncok tulajdonosa, hozzá tartoznak például a Kaiser és az Obi boltok. A milliárdos korábban Angela Merkel egyik elszánt támogatójának számított. A férfit jelenleg több mentőalakulat is keresi.

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