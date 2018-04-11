Nyoma veszett a német milliárdosnak

FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL MEGSZÛNIK A MAGYAR NEMZET NAPILAP ÉS ANNAK ONLINE VERZIÓJA, AZ MNO.HU.
A LÁNCHÍD RÁDIÓ FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL BESZÜNTETI MÉDIASZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉT.
A JOBBIK ELNÖKSÉGE KÖZLEMÉNYBEN JELENTETTE BE, HOGY VISSZAHÍVTÁK EP-KÉPVISELÕI TISZTSÉGÉBÕL MORVAI KRISZTINÁT.
A PÁRT AZÉRT DÖNTÖTT ÍGY, MERT AZ EGYKORI JOGVÉDÕ A KORMÁNYPROPAGANDÁHOZ HASONLÓ HAZUGSÁGOKKAL KAMPÁNYOLT A JOBBIK ELLEN.
ELKEZDTÉK ÁTADNI A PÁRTOKNAK A VÁLASZTÁSI JEGYZÕKÖNYVEKET.
VÁLASZTÁSI CSALÁSRA GYANAKSZIK, ÉS TELJES ÚJRASZÁMLÁLÁST KÖVETEL A JOBBIK, AZ MSZP, AZ LMP ÉS A DK IS.
MOLNÁR GYULA SZERINT A KUDARCÉRT A DK, AZ LMP ÉS A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM IS FELELÕS.
EGY NAP ALATT 24 MILLIÓ FORINTOT GYÛJTÖTT AZ EGYÜTT.
A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL.
ELÕREHOZTÁK SZOMBATRA A KOSSUTH TÉRRE MEGHIRDETETT KORMÁNYELLENES DEMONSTRÁCIÓT, EDDIG KILENCVENEZREN JELEZTÉK A RÉSZVÉTELÜKET.
A TÜNTETÉSHEZ A JOBBIK ÉS AZ MSZP IS CSATLAKOZOTT.
A MOMENTUM UTÁN A DK IS LÉTREHOZOTT EGY CSALÁSBEJELENTÕ WEBOLDALT.
LIBERÁLISOK: BOSSZÚT ÁLLHAT A FIDESZ A BUDAPESTIEKEN, MIUTÁN A FÕVÁROSBAN BUKTAK A FIDESZ JELÖLTJEI.
TRANSPARENCY, POLITICAL CAPITAL: 3 MRD FORINT KÖZPÉNZT VITTEK EL A KAMUPÁRTOK A KAMPÁNYTÁMOGATÁSBÓL.
VÁLLALNÁ AZ MSZP ELNÖKSÉGÉT KUNHALMI ÁGNES ATV.
700 MILLIÓ FORINTOS CSALÁSSAL GYANÚSÍTJA AZ ÜGYÉSZSÉG BUSCH BÉLÁT, HABONY ÁRPÁD KORÁBBI JOGI KÉPVISELÕJÉT NAPI.HU.
AMERIKAI KUTATÓINTÉZET: MAGYARORSZÁG DEMOKRÁCIA-MUTATÓJA AZ ELMÚLT TÍZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN ROMLOTT.
KANADAI LAP: AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK KORLÁTOZÁSÁVAL TANÍTANÁK MÓRESRE A LENGYEL ÉS A MAGYAR AUTOKRÁCIÁT NAPI.HU.
6 ÉVVEL A MALÉV MEGSZÜNTETÉSE UTÁN A DOLGOZÓK RÉSZÉRE ÖSSZESEN 3 MRD FORINTOT KELL KIFIZETNIE AZ ÁLLAMNAK NAPI.HU.
KÁPOLNA IS LESZ A 9 MILLIÁRDOS SZEGEDI STADIONBAN.
MEDGYESSY PÉTER FIA A UPC MAGYARORSZÁG PR-VEZETÕJE LETT.
A CSEH ÉS A SZLOVÁK KORMÁNYFÕ NAGYOBB SZEREPET KÉR A TAGÁLLAMOK SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN.
EBESZ: NEM VOLT EGYENLÕ VERSENY A VÁLASZTÁSON, MIVEL A KORMÁNY IS TÁMOGATTA ANYAGILAG A FIDESZ KAMPÁNYÁT.
A FIDESZ KIZÁRÁSÁT FOGJA KEZDEMÉNYEZNI AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL A BELGIUMI KÖZÖSSÉG KERESZTÉNYSZOCIÁLIS PÁRTJÁNAK ELNÖKE.
A BRIT KÜLÜGYMINISZTER TÖBB POLITIKUS SZERINT SZÉGYENT HOZOTT AZ ORSZÁGRA AZZAL, HOGY GRATULÁLT A MAGYAR MINISZTERELNÖKNEK.
TELJES KÉSZÜLTSÉGBEN VAN A SZÍRIAI HADSEREG, WASHINGTON LÉGICSAPÁSRA KÉSZÜL.
OROSZ NAGYKÖVET: HA AZ AMERIKAIAK TÁMADNAK, LELÕJÜK A RAKÉTÁIKAT.
LEZUHANT EGY HELIKOPTER AZ OROSZORSZÁGI HABAROVSZK VÁROSÁBAN, A HELIKOPTER FEDÉLZETÉN LÉVÕ MIND A HAT EMBER MEGHALT.
LEZUHANT EGY KATONAI REPÜLÕGÉP ALGÉRIÁBAN, TÖBB MINT 250-EN MEGHALTAK.
LEGKEVESEBB HÚSZ HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT EGY TÖMEGES SZÖKÉSI KÍSÉRLET AZ EGYIK ÉSZAK-BRAZÍLIAI BÖRTÖNBEN.
TÍZ ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK MIANMARBAN HÉT KATONÁT TÍZ ROHINGYA MUSZLIM MEGGYILKOLÁSA MIATT ATV.
A HÁZTARTÁSOK NEGYEDE MARADT ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL ÚJ-ZÉLANDON, AMIT EGY ORKÁN EREJÛ VIHAR OKOZOTT.
NYOLCVANKETTEN VESZTETTÉK ÉLETÜKET ALKOHOLMÉRGEZÉS MIATT JAKARTÁBAN, MERT TÖBBEKNEK CSAK OLCSÓ, ILLEGÁLIS SZESZRE TELIK.
A HELYSZÍNEN MEGHALT AZ A KERÉKPÁROS, AKIT KISÚJSZÁLLÁSON ELÜTÖTT EGY AUTÓS.
MEGÖLTE ÉLETTÁRSÁT, TIZENHÉT ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT EGY MEZÕTÁRKÁNYI FÉRFI.
EGY 21 ÉVVEL EZELÕTT, BÉKÉSCSABÁN TÖRTÉNT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT AZONOSÍTOTTÁK A RENDÕRÖK, AKI BEISMERÕ VALLOMÁST TETT.
RABLÁS MIATT EMELT VÁDAT AZ ÜGYÉSZSÉG EGY FÉRFI ELLEN, AKI TAVALY DECEMBERBEN KONYHAKÉSSEL TÁMADT EGY MÁTÉSZALKAI TAXISRA.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ A 88-AS FÕÚTON SÁRVÁRNÁL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT.