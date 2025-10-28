Nyolc magyar meghalt, köztük két gyerek, amikor egy kisgép lezuhant Kenyában + videó

Megosztás itt:

A teljesen kiégett és összeroncsolódott kisgép látványa fogadta a mentőket, amikor a helyszínre értek. A roncsok között személyes tárgyak hevertek szétszóródva mindenfelé.

A szerencsétlenség helyi idő szerint reggel fél hatkor történt, abban az időben heves eső volt a térségben. A repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt.

A gép 10 utasa közül nyolc magyar állampolgár volt. Lét család tagjai és egy ismerősük. Az áldozatok közül ketten gyerekek voltak.