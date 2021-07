Nyitottak a britek, Franciaországot elérte a negyedik hullám

Anonymus: 4,5 milliárd forintnyi EU-s támogatást zsebelt be egy politikus és holdudvara – írja a bennfentes.net. Anonymus, aki egy nagy leleplezést ígérő álarcos alak, újabb videót küldött pendrive-on a bennfentes.net szerkesztőségébe. Hollik István: Brüsszel szerint a szülők kizárólagos jogát gyermekeik nevelésére, felülírja az LMBTQ propagandával foglalkozó nemzetközi szervezetek érdeke. 25 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt napon, ketten hunytak el a betegség következtében. A beoltottak száma 5 573 557, közülük 5 311 557 fő már a második oltását is megkapta. Karácsony Gergely kampánylufija lehet a dízelautók kitiltásának terve - erről ír a Magyar Nemzet. A lap rámutat: a Budapesten és Pest megyében forgalomban lévő haszongépjárművek majdnem száz százalékát érintené a szigorítás. Eddig már 170 ezer házaspár igényelte a babaváró támogatást - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Magyarország bekötése az európai nagysebességű vasúti hálózatba nemcsak egy kihasználható lehetőség, hanem egy elkerülhetetlen lépés is - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Már elérhető az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hunyadi János ösztöndíjpályázata, amelyben a kormány a hazai felsőoktatásban állami ösztöndíjjal tanuló külhoni fiatalok részére nyújt havi rendszerességű támogatást - közölte a tárca. Az EU szivárvány színekbe öltözve is a globális nagytőkét védi - jelentette ki Schiffer András. Az LMP alapítója szerint a gyerekvédelmi törvény homoszexuálisokat érintő passzusa alapján, közvetlen joghátrány nem éri az egyes személyeket. Szijjártó Péter: A visegrádi négyek elutasítják a kötelező betelepítési kvótát, és Brüsszel bevándorláspárti politikáját - mondta a V4-ek komáromi találkozója után. Átlépte a 190,8 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatoké meghaladta a 4 milliót. Az EU megelőzte az Egyesült Államokat a lakosok átoltásában - adta hírül hétfőn az AP amerikai hírügynökség. Jóváhagyta a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását szolgáló cseh nemzeti tervet az Európai Bizottság - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök. Romániában saját költségen, rendszeres tesztelésre fogják kötelezni a beoltatlan egészségügyi dolgozókat ha emelkedik a fertőzöttek száma - jelentette be Ioana Mihaila egészségügyi miniszter. Franciaországban megkezdődött a koronavírus-járvány negyedik hulláma - közölte Gabriel Attal francia kormányszóvivő. Angliában szeptember végétől csak azok látogathatják az éjszakai szórakozóhelyeket, akik igazolni tudják, hogy a koronavírus elleni oltás mindkét adagját megkapták - jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. Izraelben minél kevesebb korlátozással próbálják visszaszorítani a koronavírus-járvány negyedik hullámát - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Három nappal az ötkarikás játékok megnyitója előtt kilenc újabb, a játékokhoz köthető pozitív koronavírustesztet regisztráltak Tokióban, egyet az olimpiai faluban. Vietnam kormánya hétfőn éjféltől lezárja két hétre a teljes déli régióját a koronavírus-járvány terjedése miatt. Legalább 430 illegális bevándorló kelt át hétfőn a La Manche-csatornán Nagy-Britanniába, ami a PA brit hírügynökség összesítése szerint napi rekord. Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban fogadta II. Abdalláh jordániai uralkodót és Ránia királynét, a megbeszéléseken mindenekelőtt a közel-keleti válságövezetről esett szó. Két rakétát lőttek ki éjjel Izrael északi határának térségére Libanonból, Izrael tüzérségi válaszcsapásokkal felelt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Izraeli rakétákat semmisített meg keddre virradóra a szíriai légvédelem Aleppótól délkeletre, az al-Szafirah térségben. Rakéták csapódtak be Kabulban az elnöki palota közelében az íd al-adha iszlám ünnep alkalmából tartott ima idején. Legalább 35 ember vesztette életét egy öngyilkos merényletben, amelyet Bagdad Szadrváros nevű kerületének egyik forgalmas piacán követtek el, egy nappal az íd al-adha iszlám ünnep előtt. Elütötte, majd 50 méteren keresztül a motorháztatőn vitte magával a vele szemben intézkedő közterület-felügyelőt egy a járművezetéstől eltiltott 22 éves fiatalember. Vádat emelt a Ferihegyi úti, halált okozó baleset ügyében az ügyészség, amely végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz az ellen a 33 éves férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt taxijával frontálisan nekiment egy szabályosan közlekedőnek. Szexuális erőszak súlyosabban minősülő esete miatt emelt vádat a Veszprém Megyei Főügyészség egy 32 éves férfival szemben, aki az egyik Veszprém megyei faluban kiskorú nevelt gyermeke sérelmére követett el szexuális erőszakot. Elrendelte az Egri Járásbíróság egy férfi letartóztatását, aki néhány napja az M3-as autópálya kerekharaszti pihenőjénél lévő benzinkúton utazótáskájára üzemanyagot locsolt, majd azt meggyújtotta. Kigyulladt egy volt laktanyaépület Nagykanizsán. A mostani dunai árhullám biztonsággal levezethető az árvízvédelmi töltések között vagy a kijelölt ártereken - tájékoztatott az Országos Vízügyi Főfelügyelőség. Továbbjutása esetén a Ferencváros a cseh Slavia Praha együttesével találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. Fucsovics Márton egy helyet lépett előre, így a 38. a férfi teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is a szerb Novak Djokovic vezet. Gálfi Dalma 25 helyet javított, így a női teniszezők legfrissebb világranglistáján mindössze 29 hely választja el a legjobb magyarként 122. Babos Tímeától, aki egy pozíciót csúszott vissza.