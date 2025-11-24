Nyilvánosságra került Európa 28 pontos tervezete + videó
2025. november 24., hétfő 12:30
HírTV
Saját verzióval reagált Európa az Egyesült Államok 28 pontos békejavaslatára az ukrajnai háború lezárását illetően. Az uniós változat az amerikai tervezetet alapul véve pontról pontra reagál, a javaslatokból azonban kitűnik, hogy Európa továbbra is a háborúban érdekelt, nem a békében. A részletekről Németh Andrea tudósító számolt be Brüsszelből.
Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio Genfben kijelentette, hogy eredményes tárgyalásokon vannak túl. Az uniós vezetők szerint nem biztos, hogy a Donald Trump által szabott csütörtöki határidő előtt meg tud egyezni az amerikai és az ukrán fél.