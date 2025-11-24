Nyilvánosságra került Európa 28 pontos tervezete + videó

Aljas, gerinctelen és kétszínű - így vélekedik az egyik Tisza sziget tag Győrfi Krisztináról, aki Budapest 9-es választókerületében indul a párt belső szavazásán. Több aspiránst is alkalmatlannak tartanak a párt szimpatizánsai.

Egyértelmű, hogy bírók nem lehetnek tagjai politikai pártnak, de politikai tevékenységet sem folytathatnak - jelentette ki Hack Péter jogász. Azt is kifejtette: azok a bírák, akik letöltötték a Tisza Párt applikációját már etikai vétséget követhettek el.