Nyilvános az Epstein-akták második kötete

Mint ismert, a napokban nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein társainak és áldozatainak listáját. Azért mérföldkő ez az ügy történetében, mert – bár rebesgették korábban is – most már biztosak lehetünk abban, hogy a brit András herceg, Bill Clinton, volt amerikai elnök, Michael Jackson, és David Copperfield is valamilyen módon összefüggésbe hozható az üggyel.

Mintegy 200 név a listán

A Sky News péntek hajnalban arról írt, hogy immár a második kötet is nyilvánosságra került, a mintegy kétszáz nevet tartalmazó listából. Ez a lista az úgynevezett Maxwell-per mellékterméke az ügyben tett feljelentések és indítványok alapján. Ezek eddig J. Doe változataiként szerepeltek.

A Guardian a dokumentumok kapcsán korábban megjegyezte, attól még, hogy valaki neve szerepel a listán, nem biztos, hogy elkövető, áldozatok és olyanok is szerepelnek rajta, akiket csak futólag említettek.

Bill Clinton lépéseket tehetett az ügy eltusolása érdekében

A legfrissebb közzétett dokumentumok egyikében idézik Virginia Giuffre egy, 2011 májusában, egy újságírónak küldött e-mailjét, amely azt sugallja, hogy

Bill Clinton, egykori amerikai elnök arra kérte a Vanity Fair-t, hogy ne jelentessen meg cikkeket „jóbarátjáról”, Jeffrey Epsteinről.

Giuffre, – aki Epstein első nyilvános vádlója volt –, az e-mailben azt írta, aggódik amiatt, hogy a magazin mit közölhet a készülő könyvéről. A Sky News megkereste a Clinton Alapítványt, hogy kommentálja a legújabb értesülést.

