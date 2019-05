Nyíltan támogatja a migrációt az Európai Bizottság dokumentuma

Aki vasárnap szavaz, legyen tisztában vele, hogy a teljes ellenzék bevándorláspárti - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Brüsszel mostani bevándorláspárti vezetése most sem azon dolgozik, hogy több pénzt adjon az európai embereknek, hanem azon, hogy elvegye tőlük, és azt a migránsoknak adja – közölte a Fidesz. Takács Szabolcs államtitkár szerint az európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megtörni a bevándorláspárti elit egyeduralmát. Ha valakinek számít az ország biztonsága, jelen helyzetben csak a Fidesz-KDNP-re számíthat - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Új szakaszba lépett a héten a Fidesz európai parlamenti kampánya. A következő napokban több tízezer aktivistával, sok százezer embert keresnek fel személyesen vagy hívják telefonon – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: óriási a tét, Brüsszelben új vezetésre van szükség, amely megvédi Európát a bevándorlástól, a terrorizmustól és megóvja a keresztény kultúrát. Az öt évvel ezelőttinél is nagyobb győzelmet arathat a Fidesz–KDNP a vasárnapi európai parlamenti választáson – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. A honvédelem napja annak a tiszta, egyszerű és világos akaratnak az ünnepe, hogy Magyarország legyen erős, független és szabad - mondta Áder János köztársasági elnök a budai Várban rendezett ünnepségen. Magyarországnak ma is szüksége van erős, modern, korszerű, ütőképes Magyar Honvédségre - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A magyar nemzet integráns részét alkotják a magyarországi őshonos nemzetiségek, akiknek kultúrája a magyar nemzetet és az egyetemes emberiséget egyaránt gazdagítja - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezető-helyettese azzal vádolta a kormányt, hogy nem gondolja komolyan hétpontos bevándorlásellenes csomagját. A Jobbikra nem lehet számítani Magyarország védelmében, a hatalomért és pénzért összeborultak a Soros-hálózattal, Gyurcsányékkal és ma már Brüsszel érdekeit képviselik – közölte a Fidesz. Az MSZP-nek nem volt kellő információja Heinrich Pecináról, amikor az osztrák üzletembernek eladták a Népszabadságot – mondta Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese. A szocialisták üzleteltek Pecinával – reagált a Fidesz Harangozó Tamás kijelentésére. Az MSZP adta el az osztrák üzletember érdekeltségeinek a Népszabadság szocialista tulajdonban lévő üzletrészét - emlékeztetett a Fidesz. Lassul, de erőteljes marad a magyar gazdaság növekedése idén és jövőre az OECD legfrissebb előrejelzése szerint. A magyar gazdaság egyik kitörési pontjának nevezte az élelmiszeripart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Várda Meat Kft. új kisvárdai üzemének alapkőletételén. A BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián legfrissebb felmérése szerint biztosnak érzik állásukat a magyar munkavállalók. Brüsszel a külföldi spekulánsok érdekeit védve támadja a 2014 óta érvényben lévő magyar földtörvényt - közölte az Agrárminisztérium. Már közel 200 ezer gazda írta alá azt a petíciót, amellyel az Európai Unió által tervezett magyarországi agrártámogatások csökkentése ellen tiltakoznak - mondta Győrffy Balázs , a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Székkutason. Egy hónapon belül elindulhat Budapesten a közösségi közlekedésben az e-jegyrendszer kísérleti programja, ami az egész országot le fogja fedni - mondta Juhász Edit nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár. Az osztrák szövetségi elnök felmentette tisztségükből az Osztrák Szabadságpárt minisztereit a külügyminiszter, Karin Kneissl kivételével, aki az FPÖ-t képviseli a kormányban, de nem tagja a pártnak. Hétfőre tűzte ki az ellenzéki kezdeményezésű bizalmi szavazást Sebastian Kurz osztrák kancellár ellen Wolfgang Sobotka parlamenti elnök. A bizalmatlansági indítványt Kurz ellen Peter Pilz, az ellenzéki Liste Jetzt vezetője kezdeményezte. A kisebb koalíciós partner Osztrák Szabadságpárt és az ellenzéki szociáldemokraták úgy nyilatkoztak: nem kizárt, hogy megszavazzák. Az ukrán elnök megállapodott a frakciók vezetőivel a parlament feloszlatásáról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 21-re tűzte ki az előrehozott parlamenti választásokat. Elfogták a korábban an-Nuszra Front néven ismert szíriai iszlamista szervezet egyik volt katonai parancsnokát a hollandiai Kapelle városában. Theresa May brit miniszterelnök közölte: a brit EU-tagság megszűnésének törvénybe foglalását célzó tervezet lehetővé teszi az alsóházi képviselőknek, hogy szavazzanak egy újabb népszavazás lehetőségéről is. Az egyiptomi biztonsági erők tizenhat feltételezett szélsőségessel végeztek a Sínai-félsziget északi részén. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet azzal vádolja a szíriai titkosszolgálatot, hogy önkényesen tart fogva és zaklat embereket a lázadóktól visszafoglalt területeken. Elfogatóparancsot adott ki az ankarai főügyészség a török fegyveres erők 88 egykori és 41 aktív szolgálatos tagja ellen azzal a gyanúval, hogy az érintettek kapcsolatban állnak a 2016-os puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Újraindult az a líbiai szivattyúállomás, amely a többi közt Tripoli vízellátásáért is felelős - közölte a vízvezeték hálózatot üzemeltető cég, hozzátéve, hogy humanitárius katasztrófát akadályoztak meg. Izrael és a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet megállapodásra jutott egy féléves tűzszünetről - jelentette az izraeli tizenkettes kereskedelmi tévécsatorna. A parlamenti választások előrehozását ajánlotta ellenzékének Nicolás Maduro hivatalban lévő venezuelai elnök egy rendezvényen. Joko Widodo hivatalban lévő államfő nyerte meg az áprilisi elnökválasztást Indonéziában a szavazatok 55,5 százalékával. Ellenfele, Prabowo Subianto a választások elcsalásával vádolja a kormányt. Terrorcselekmény elkövetésével vádolta meg az új-zélandi rendőrség azt az ausztrál férfit, aki két hónappal ezelőtt ötven embert lőtt agyon félautomata fegyverekkel az Új-Zéland Déli-szigetén fekvő Christchurch két mecseténél. Életének 92. évében elhunyt Medzihradszky Kálmán kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Leégett az egykori István-gőzmalom épülete Békéscsabán. Egy ember meghalt, amikor két autó összeütközött a 82-es számú főúton Veszprémvarsány térségében. A lehullott és a még várható csapadék hatására árhullámok vonulnak le a Dunán és a Tiszán. Fucsovics Márton a japán Daniel Taróval bejutott a negyeddöntőbe a genfi salakpályás férfi tenisztorna páros versenyében. Babos Tímea bejutott a selejtező második fordulójába a francia nyílt teniszbajnokságon. Kiss Péter aranyérmet szerzett a KL1-es kategóriában a Poznanban zajló para kajak-kenu Európa-bajnokságon. Hetvenéves korában elhunyt Niki Lauda háromszoros Forma-1-es világbajnok - jelentette az osztrák hírügynökség a családra hivatkozva. Az Érd női kézilabdacsapatában folytatja pályafutását a világbajnok Alexandra do Nascimento.