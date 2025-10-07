Nyílt terrorünneplés Bolognában: Palesztin fiatalok éltetik a Hamász mészárlásait! + videó
Megosztás itt:
2025. október 07., kedd 19:50
| Hír TV
Aggasztó jelenség! Napra pontosan két évvel a Hamász terrortámadása után Bolognában palesztin fiatalok ünneplik a mészárlásokat. Bár a rendőrfőkapitány betiltotta a mozgósítást, a szervezők jelezték: a tiltás ellenére is utcára vonulnak. Anna Maria Bernini olasz miniszter szerint a terrortámadás ünneplése „a barbárság előtti behódolás”. Tudósításunk Rómából, Jánosi Dalmától!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.