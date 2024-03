Nukleáris háborúba vezethet a Macron által kikövezett út

Megosztás itt:

Az Origonak nyilatkozó Ifj. Lomnici Zoltán többi között így fogalmazott.

"A három ország rendszeresen cserél információt, ezt a formátumot „weimari háromszögnek” nevezik. Az utolsó legfelsőbb szintű találkozóra tavaly júniusban került sor. Macron elmondta, hogy Franciaország nyugati csapatokat is küldene a frontra, amennyiben realitássá válna az a „fenyegetés”, hogy Ukrajna elveszíti a háborút. A kijelentés a lengyel vezetés szimpátiáját váltotta ki, Németország egyelőre óvatosabb. A szárazföldi csapatok bevetésének kérdésében van jelenleg a legnagyobb ellentét Macron (pro) és Scholz (kontra) között. Scholz számára a Taurus rakéták és a szárazföldi csapatok küldése jelentette eddig a vörös vonalat, amit (legalábbis egyelőre) nem szeretne átlépni. Bizonyos értelemben mindhárom ország vezetője háborúpárti álláspontot foglalt el, hiszen egyértelműen letették a voksukat az egyik, harcban álló fél mellett, míg a béke fontosságát sem Macron, sem Tusk nem hangsúlyozták. Scholz azt mondta, hogy szorosan és megingathatatlanul Ukrajna oldalán állunk. Felvetődik a kérdés: miért nem a béke pártján állnak? Európa és az európai nemzetállamok biztonsági és gazdasági érdeke nem valamelyik fél katonai győzelme, hanem az azonnali fegyverszünet, majd békekötés. Ukrajna támogatásának egyetlen, morálisan elfogadható módja az, ha valamelyik ország a háború elől menekülőket fogadja be – ahogy teszi ezt 2022 februárja óta Magyarország és – e tekintetben helyesen – Lengyelország is."

