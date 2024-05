"Nézze, a kijevi vezetés különböző képviselői, köztük maga Zelenszkij is egyre hisztérikusabb nyilatkozatokat tett az elmúlt napokban. Ez is bizonyítja, hogy a kijevi erők egyre nagyobb bajban vannak." - fogalmazott Dimitrij Peskov, a Kreml szóvivője.

