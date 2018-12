Növeli katonai jelenlétet Magyarország

Növeli az afganisztáni és koszovói katonai jelenlétet Magyarország – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácskozása után azt mondta: a kormány fontosnak tartja a közép-ázsiai országokkal való együttműködést a terrorellenes küzdelemben, ezért további ötven fővel emeli az Afganisztánban szolgáló magyar katonák számát. A miniszter hozzátette: a magyar kormány kiemelten kezeli a nyugat-balkáni biztonság kérdését is, ezért tovább növelik a koszovói kontingens létszámát is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Jelenleg 389 katonánk szolgál Koszovóban. Ehhez most legalább 60-at hozzá fogunk tenni. A jelenlegi olasz parancsnok mandátuma a jövő év közepéig lejár és mi pályázni fogunk a KFOR parancsnoki pozíciójára” – mondta a külügyminiszter.