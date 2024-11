Növekvőben a szavazási kedv az erdélyi megyékben – Románia államfőt választ + videó

Megosztás itt:

"Itt Bukarestben már délben hosszú sorok alakultak ki a szavazókörzetekben. A mögöttem látható épületben a belügyminisztérium alkalmazottai folyamatosan figyelik a szavazás tisztaságát és a törvények betartását. A minisztérium tájékoztatása szerint például itt a főváros egyik szavazókörzetben a várakozás feszültségében ketten összeverekedtek - emiatt a rendőrök nyomozást is indítottak.

Jóval nyugodtabb, és konfliktusmentes körülmények között, de az erdélyi magyarlakta megyék is elkezdtek felzárkózni az országos részvételi arányhoz. Ennek ellenére az RMDSz becslése szerint a magyarok aránya továbbra is elmarad az országos részvételi adatok mögött. A délutáni órákban például a legalacsonyabb részvételi arányt Szatmár megyében mérték, de jelentős lemaradások vannak többek Bihar megyében is.

Kelemen Hunor, az RMDSz, így a romániai magyarok államelnökjelöltje már mindenkit arra kért, éljen a demokrácia eszközével és menjen el szavazni."