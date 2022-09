Novák Katalin találkozott Joe Bidennel

Megosztás itt:

A találkozóról közzétett fényképről kiderül, hogy Joe Biden felesége, Jill Biden is az amerikai elnökkel volt a találkozón. Egyesült Államokbeli hivatalos látogatásának első két napját Novák Katalin New Yorkban töltötte, ahol felszólalt az ENSZ Közgyűlésén és részt vett a világszervezet női állam- és kormányfőknek szervezett fórumán is. De járt az amerikai–mexikói határon álló falnál is, ahol a migrációs helyzetről tájékozódott.