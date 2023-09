Novák Katalin: Elon Musk személyében új szövetségese lett Magyarországnak a családok szabadságharcában

Megosztás itt:

„Magyarországon kívül is egyre többen látják, hogy a nyugaton beköszöntött demográfiai jégkorszak az általunk megismert világ végével fenyeget. Hazánk elsőként helyezte a családpártiságot a demográfiai küzdelem középpontjába” – írta a Facebookon Novák Katalin köztársasági elnök, amelyről a Magyar Nemzet közölt egy cikket.

Az államfő Elon Musk amerikai-dél-afrikai milliárdossal, a Tesla autógyár és a SpaceX űripari vállalkozás tulajdonosával folytatott megbeszélést.

"Elon Muskkal arról beszélgettünk, mit tehetünk közösen azért, hogy a fiatalok bátrabban merjenek igent mondani a gyermekekre. A gyermektelenség korunk legaggasztóbb jelensége"

- közölt részletet a beszélgetésből Novák Katalin.

A köztársasági elnök hozzátette: Elon Musk személyében egy új szövetségese lett hazánknak a családok szabadságharcában, aki ismeri és elismeri Magyarország családközpontú programját - írja a Magyar Nemzet.

A találkozón szóba került az Ukrajnában zajló háború is, erről így írt az államfő: "Hosszan beszéltünk az ukrajnai háborúról is. Egyetértettünk, hogy mielőbbi tűzszünetre és tartós békére van szükség. Annak külön örülök, hogy a kárpátaljai magyarság problémáit is megértette beszélgetésünknek köszönhetően"

A gyermekvállalás menti meg a világot – zárta a gondolatait a köztársasági elnök, utalva arra a bejegyzésre, amelyet Musk osztott meg a találkozó után.

Having children is saving the world — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2023

A megbeszélés sikerességét az is alátámasztja, hogy az üzletember maga is megírta az X-en, milyen remek találkozóban volt része a magyar köztársasági elnökkel - zárja cikkét a lap.

Nyitókép: Novák Katalin - Facebook