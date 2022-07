Novák Brazíliában: A magyar családpolitika célja visszaadni a gyermekvállalás társadalmi megbecsültségét

Megosztás itt:

Novák Katalint José Renato Nalini, az akadémia elnöke köszöntötte, méltatva munkásságát.

A magyar köztársasági elnök az előadásában kifejtette a magyar családpolitika eredményeit és célkitűzéseit. Elmondta, hogy a magyar népesség száma 1981 óta minden évben csökken, ezért szükségessé vált ennek megállítása. Ahhoz, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek és annyi gyermek szülessen a családba, amennyit a szülők szeretnének, olyan intézkedéseket kellett hozni, amelyek elősegíthetik ezt a folyamatot.

Novák Katalin kiemelte: vissza kell adni a gyermekvállalás társadalmi megbecsültségét, el kellett érni, hogy ne azok járjanak jól anyagilag, akik nem vállalnak gyermeket. Mindezt a többi között adókedvezményekkel, hitelek csökkentésével, otthonteremtési támogatással, bölcsődei hálózat kiépítésével segíti Magyarország.

Rámutatott: a 2011-ben elfogadott alaptörvényben rögzítették azt is, hogy a házasság egy férfi és egy nő kölcsönös elhatározáson alapuló kapcsolata. Azt is kimondja a magyar alaptörvény, hogy az életet a fogantatástól fogva védelem illeti meg, s a közelmúltban helyezték el az alaptörvényben azt a mondatot is, hogy az apa férfi, az anya nő.

Novák Katalin hangsúlyozta: Magyarország a GDP több mint 6 százalékát fordítja a családok támogatására.

"Brazília a futballban világbajnok, mi a családok támogatásában vagyunk világbajnokok" - jelentette ki, hozzáfűzve: szeretnék divattá tenni a gyermekvállalást.

A családpolitikai eredményeket ismertetve elmondta: Magyarországon az elmúlt évtizedben kétszeresére emelkedett a házasságkötések száma, felére csökkent az abortuszoké, ezzel párhuzamosan pedig a gyermekvállalási kedv is folyamatosan növekszik.

Novák Katalin az előadása előtt Hegyi Ferencnek, a Sao Pauló-i Magyar Ház elnökének a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át a Brazíliában élő magyarság identitásának megőrzéséért, illetve közösségi életének fejlesztését több évtizede önzetlenül szolgáló tevékenysége, valamint a Magyar Diaszpóra Tanács Latin-amerikai Regionális Ülésének keretében végzett értékes munkája elismeréseként.

A díjátadó ünnepségen Novák Katalin a magyarságukra büszke emberekre hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy lehet büszke magyarnak lenni Budapesten, Lendván, Marosvásárhelyen és Sao Paulóban is. Azt mondta, lehet valaki tízezer kilométerre Budapesttől is büszke magyar, és lehet valaki olyan is, aki Budapesten él, és mégsem büszke a magyarságára.

"Jó most olyan emberek között lenni, akik büszkék arra, hogy magyarok, és akik nemcsak magyarok, hanem brazilok is, akik kettős identitással élnek. Hegyi Ferenc is ilyen ember" - mutatott rá, hozzátéve: "Magyarország köztársasági elnökeként a magyar emberek szeretetét hoztam el ide önökhöz Sao Paulóba".

Novák Katalin három példát is bemutatott, amellyel az elmúlt évtizedben ahhoz járultak hozzá, hogy mindenki még büszkébb lehessen a magyarságára.

Megteremtették a kettős állampolgárság, a magyar állampolgárság felvételének, az egyszerűsített honosításnak a lehetőségét. "Eddig több mint 1,1 millió ember élt azzal a lehetőséggel, hogy felvegye a magyar állampolgárságot, tehát több mint 1,1 millió magyar embernek örülhettünk az elmúlt évtizedben" - hangsúlyozta.

Másik támogatásként említette az anyaország részéről a Köldökzsinór program bevezetését, amelynek köszönhetően ma már minden, Magyarországon kívül megszületett magyar gyermek után jár egyszeri anyasági támogatás és a babakötvény.

Harmadikként az ösztöndíjakról szólt, amelyek lehetőséget kínálnak a diákoknak, hogy éljenek a magyarságukkal, elsajátítsák a magyar nyelvet.

Novák Katalin emlékeztetett, hogy hétfőn megbeszélést folytatott Jair Bolsonaro brazil elnökkel, akivel együtt imádkozott azért, hogy az a háború, amely most Magyarország szomszédságában zajlik, minél előbb véget érjen.

Fotó: AFP/SERGIO LIMA