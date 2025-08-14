Nőtt a spanyolországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma

Megosztás itt:

Nicanor San Vélez, Kasztília és León prefektusa az X-en azt közölte, az újabb haláleset Valdería térségében történt.

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter a Cadena Ser rádiónak szerda este adott interjújában elmondta, Madrid hivatalosan is az Európai Unió segítségét kérte a lángok megfékezésére, valamint két tűzoltó-repülőgépre jelentett be igényt. Mint mondta, egyelőre nincs sürgősen szükség a két gépre, ám hozzátette, nagyon fontos, hogy "kéznél legyenek", amennyiben a helyzet tovább romlik.

A tárcavezető azt közölte, 11, a négyes fokozatú skálán kettes erősségű erdőtűzről tudnak, hozzátéve, hogy a helyzet a Kasztília és Leónban található Zamorában a legrosszabb, ahol nagy területen pusztítanak a lángok.

Az országban több erdőtüzet még mindig nem sikerült ellenőrzés alá vonni, Pedro Sánchez miniszterelnök a helyzetet súlyosnak minősítette.

A térségben a kánikula már 12 napja tart, a hőmérő kedden több helyen 45 Celsius-fokot mutatott, és a hőmérséklet az éjszakai órákban sem megy 25 Celsius-fok alá, a meteorológiai szolgálat (AEMET) pedig azt közölte, hétfőig nem várható enyhülés.

A tüzek miatt az ország déli részén már több mint kétezer embert evakuáltak.

