Notre-Dame - Hétfőn megkezdődik a leégett huszártorony körüli állványzat elbontása

Magyarország bármilyen összevetésben a járványkezelésből kiválóan vizsgázott - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a Kossuth Rádióban. Kásler Miklós elmondta: Ezt megerősítik a nemzetközi, szakmai dolgozatok is. A miniszter hozzátette: egy amerikai tévétársaság még időpontot is kért, hogy megkérdezze Magyarország hogyan szerepelt ilyen sikeresen. Biztosítani kell az ellátást az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközökkel - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videoüzenetében. Újabb 18 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4008 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 1 idős, krónikus beteg. Ezzel 546 főre emelkedett az elhunytak száma, 2279-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1183 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. A nemzeti konzultációk sorozata arról szól, hogy egyetértve a magyar emberekkel, olyan politikát, olyan intézkedéseket és jövőképet kell vázolni, amely találkozik az emberek jövőről alkotott elképzeléseivel – közölte Kovács Zoltán a Kossuth Rádióban. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: ez a záloga annak, hogy közösen tudjunk tenni, közösen tudjunk működni annak érdekében, hogy amikor valamit eldöntünk, akkor azt végre is lehessen hajtani. Országos konzultációt kezdeményez az LMP - jelentette ki a zöldpárt társelnöke. A párt többek között kikéri az emberek véleményét Paks 2-vel, a szélerőművekkel és egy esetleges épületenergetikai alap létrehozásával kapcsolatban is. Karácsony Gergely többlettel vette át Budapestet - hangsúlyozta a fővárosi Fidesz-KDNP frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében. Úgy fogalmaztak: „Karácsony Gergely ismét azt csinálja, amit szokott: hárítja a felelősséget és mindenért mást okol". Nem tudta értelmezni a kormányrendeletet, ezért a többi kerülettel ellentétben nem tette ingyenessé a vendéglátóhelyek számára a közterület-használatot a DK-s Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi önkormányzat - tudta meg a Hír Televízió. Város zaj helyett legyen madárcsicsergés - ezzel indokolta Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere, hogy miért záratta le ismét az autósok elől a kerület egyik legforgalmasabb gasztro utcáját és annak környékét. A lakók szerint viszont így csak a dugó lett nagyobb, a koronavírus-járvány miatt meggyengült vendéglősök élete pedig nehezebb. A magyarság jobb állapotban van ma, mint 100 év óta bármikor - mondta Trianon évfordulója kapcsán a Bayer show-ban a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója. Békés Márton szerint ehhez kellett egy nagyon hatékony és nagyon konzekvensen végrehajtott kormányzati cselekvés, de kellett egy lelki változás is a magyar emberekben. Három cégből kettő élt a társaságiadó-bevallás és befizetés halasztási lehetőségével: míg tavaly a június 3-iki határidőig 317 ezer cég vallotta be a társasági adót, idén csak 117 ezer – tájékoztat Izer Norbert, a adóügyekért felelős államtitkár. Szimpátiatüntetést tartanak Magyarországon is az amerikai rendőrök által meggyilkolt fekete férfi emlékére. A demonstrálók transzparensekkel vonultak a budapesti Amerikai nagykövetség elé, ahol a rasszizmus problémájára hívták fel a figyelmet. Világszerte 6 896 179 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 399 785, a gyógyultaké pedig 3 087 315 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában a hétvégén sem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése, egy nap alatt 485 új fertőzöttet azonosítottak, az előző napon pedig 550-et, így számuk mostanra elérte a 26 999-et. Horvátországban harmadik napja nem diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzöttet, Szlovéniában stagnál az esetek száma. Míg Észak-Macedóniában korábban nem látott mértékben nő a naponta regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma, a Nyugat-Balkán többi országában egyre többen gyógyulnak meg, és a napi fertőzöttek száma is elenyésző. Kis mértékű, további csökkenést mutat a koronavírussal fertőzöttek számának napi mutatója Belgiumban, a járvány helyi megjelenése óta regisztráltak száma így is megközelítette a 60 ezret. Luxemburgban közel két hete senki sem halt meg a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. Hétfőtől kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek. Az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy a visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon. A koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén „radikális” könnyítéséről tesz bejelentést hétfőn Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. Irán szerint a szűrés hatékonyságának és nem a járvány súlyosbodásának tudható be, hogy több fertőzöttet találtak az országban. Az indiai fővárosban, Újdelhiben elrendelték, hogy a kórházi ágyak többségét a helyieknek kell fenntartani az új típusú koronavírus-járvány miatt. Kína „globális közkinccsé” tenné az új típusú koronavírus elleni oltóanyagot, amikor a vakcina sikeres kutatást és klinikai teszteket követően készen áll majd az alkalmazásra - jelentette ki Vang Cse-kang kínai tudományos és technológiai miniszter. Havonta kétmillió darab N95-ös orvosi maszkot kezdett gyártani a Sion Medical nevű izraeli vállalat - jelentette a The Jerusalem Post. Lehet helye a menedékkérők befogadását más hozzájárulással kiváltó rugalmas szolidaritásnak az Európai Unió közös menekültügyi rendszerében - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter. Málta ideiglenesen befogad mintegy négyszáz migránst, akiket a koronavírus járványa miatt kirándulóhajókon helyeztek el a kötelező karantén idejére - közölte a vallettai vezetés. Ezrek tüntettek szombaton Washingtonban a rendőri brutalitás elleni tiltakozáshullám kilencedik napján, amit George Floyd május végi meggyilkolása váltott ki az Egyesült Államokban. Rendbontás és erőszak miatt őrizetbe vettek csaknem 100 embert Berlinben szombat este egy tömegtüntetés után, amelyet a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen tartottak az Egyesült Államokban kibontakozott tiltakozáshullámhoz kapcsolódva. Soros György közleményben tagadja, hogy ő fizetné az amerikai tüntetőket. Az internetes közösségi médiában terjedt el annak a híre, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány fizet a magukat antirasszistának valló és olykor zavargásokat provokáló tüntetőknek. Azonosítatlan repülőgépek légicsapásokat mértek Irán-barát milicisták kelet-szíriai hadállásai ellen, és legkevesebb 12 fegyveres halálát okozták. Egy új közvéleménykutatás szerint több izraeli ellenzi, mint amennyi támogatja a július 1-től meghirdetett ciszjordániai annektálást - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli honlap. Benjámin Netanjahu miniszterelnök tragédiának nevezte Ijad Hallak 32 éves autista palesztin május végén történt agyonlövését Jeruzsálem óvárosában - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet. Sínekre dőlt, égő fának hajtott egy Intercity vonat Wuppertalban, a szerelvény mintegy 150 utasát evakuálni kellett - közölte a német szövetségi rendőrség szóvivője. A Kína északi részén fekvő Belső-Mongólia mintegy 45 százalékára terjedt ki a súlyos aszály - közölték a helyi hatóságok. Elszállították és megsemmisítették a tűzszerészek azt a szovjet gyártmányú repesz-aknavető gránátot, amelyet Baján egy társasház kertjében találtak. Kondás Elemér vette át Vitelki Zoltántól a labdarúgó OTP Bank Ligában a kiesés elkerüléséért küzdő Debrecen vezetőedzői posztját. A világbajnoki bronzérmes Halász Bence karrierje második legjobb eredményével, 78,86 méterrel nyerte meg a férfi kalapácsvetést Szombathelyen, a Dobó SE téli dobósorozatának ötödik, utolsó viadalán.