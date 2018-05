A New Yorker publikált egy cikket, amelyben négy nő is azt állítja, a férfi megütötte őket. Ketten közülük az ügyész korábbi barátnői. A főügyész egyébként a nők elleni zaklatások miatt tiltakozó mozgalom hangos támogatója, ő emelet vádat Harvey Weinstein filmmogul ellen is, miután kiderült, hogy a producer rengeteg nőt szexuálisan zaklatott.