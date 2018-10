Nőgyűlölő, szélsőjobbos elnöke lehet Brazíliának

2018. OKTÓBER 28., VASÁRNAP NAPOKON BELÜL ELINDUL A CSALÁDOKRÓL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ - DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA. NOVEMBER 1-TÕL DUPLÁJÁRA EMELKEDIK A KÖZMUNKÁSOK ELHELYEZKEDÉSI JUTTATÁSA - JELENTETTE BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER. AZ ÕSZI SZÜNETBEN IS IGÉNYELHETIK AZ INGYENES ÉTKEZTETÉST A RÁSZORULÓK GYEREKEK SZÜLEI, A KORMÁNY ERRE IDÉN 6,5 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL. LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK AZ OKTÓBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT A GYEREKES CSALÁDOK. ÚJABB NÉGYNAPOS ÜLÉSSEL FOLYTATJA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A KÖVETKEZÕ KÉT HÉTBEN. MEKH: EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁGON A LEGOLCSÓBB A GÁZ A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, A VILLAMOS ENERGIA PEDIG UNIÓS SZINTEN A HARMADIK LEGOLCSÓBB M1. MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZET: HATÉKONY A MAGYAR-SZERB HATÁRVÉDELEM, EZÉRT AZT A JÖVÕBEN IS FENN KELL TARTANI M1. A SOROS-TERV RÉSZÉNEK TARTJA HOLLIK ISTVÁN FIDESZ-KDNP FRAKCIÓSZÖVETSÉGI SZÓVIVÓ A BOSNYÁK-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNTEKET. KÓSA LAJOS: 70 EZER MIGRÁNS TARTÓZKODIK JELENLEG IS AZ ÚGYNEVEZETT BALKÁNI MIGRÁCIÓS ÚTVONALON. HÁROM TELEPÜLÉSEN RENDEZNEK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. KAKASDON ÉS PUSZTASZENTLÁSZLÓN POLGÁRMESTERT, KÉMESEN TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK. MEGKEZDÕDÖTT A TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS; ÉVENTE EGY KÖZEPES MÉRETÛ VÁROS TELJES FOGYASZTÁSÁNAK MEGFELELÕ VILLAMOS ENERGIÁT SPÓROLUNK MEG. NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZETT A HÁZELNÖK DEMETER MÁRTA ELLEN AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL FÕIGAZGATÓJÁNÁL. NOVEMBER 6-ÁN TÜNTETNEK A SZAKSZERVEZETEK, MERT SZERINTÜK A KORMÁNY NEM EGYEZTETETT VELÜK, MIELÕTT ÁTALAKÍTOTTA A CAFETERIA-KEDVEZMÉNYEKET. "LEHETETLEN NINCS" CÍMMEL INDÍTOTT ORSZÁGOS AKCIÓT A KORMÁNY A NEVELÕSZÜLÕI HIVATÁS NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE. A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENT MEGTESZ, HOGY A ZÖLD HÍD KFT. TERÜLETÉN, A 116 NÓGRÁD ÉS PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. ITM: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSÉT ÉS A REZSICSÖKKENTÉST CÉLOZZA MEG A KORMÁNY A HÁZTARTÁSINAGYGÉP-CSERE ÉS AZ ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL. MINDEN ÉVBEN OKTÓBER UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN A SZÉKELYFÖLDI TELEPÜLÉSEKEN ÕRTÜZEK GYÚLNAK SZÉKELYFÖLD ÖNÁLLÓSÁGÁÉRT. 150 JÁRATOT KELLETT MA IS TÖRÖLNI A BRÜSSZELI ZAVENTEM REPÜLÕTÉREN A CSOMAGKEZELÕK SZTRÁJKJA MIATT. LEZUHANT, MAJD KIGYULLADT A LEICESTER CITY TULAJDONOSÁNAK HELIKOPTERE, A FEDÉLZETEN MÉG NÉGY EMBER UTAZOTT. PHILIP HAMMOND BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: HA NEM LESZ MEGÁLLAPODÁS A BREXITRÕL, ÚJ KÖLTSÉGVETÉS KELL. A FRANCIA KORMÁNY ARRA KÉRI AZ AUTÓGYÁRAKAT, HOGY VEGYENEK RÉSZT A KÖRNYEZETSZENNYEZÕ AUTÓK ÚJABB MODELLEKRE CSERÉLÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSÉBEN. ELKEZDÕDÖTT A TARTOMÁNYI VÁLASZTÁS A NÉMETORSZÁGI HESSENBEN, 4,4 MILLIÓ VÁLASZTÓPOLGÁR ADHATJA LE SZAVAZATÁT. FBI: FELTEHETÕEN EGYEDÜL KÖVETTE EL A 11 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ LÖVÖLDÖZÉST A PITTSBURGHI GYANÚSÍTOTT. ÁDER JÁNOS RÉSZVÉTÉT FEJEZTE KI AZ ÁLDOZATOK HOZZÁTARTOZÓINAK ÉS AZ AMERIKAI ELNÖKNEK. TÛZSZÜNETRÕL SZÜLETETT MEGÁLLAPODÁS A GÁZAI ÖVEZETBEN AZ ISZLÁM DZSIHÁD ÉS IZRAEL KÖZÖTT EGYIPTOMI KÖZVETÍTÉSSEL. 164-RE EMELKEDETT AZ EBOLAFERTÕZÉSBEN ELHUNYTAK SZÁMA KONGÓBAN, 222 BETEGNÉL MUTATTÁK KI A FERTÕZÉST. 5,7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG ROMÁNIÁT, KÁROKRÓL ÉS SÉRÜLTEKRÕL NEM ÉRKEZETT HÍR. MEGKEZDÕDÖTT AZ ELNÖKVÁLASZTÁS GRÚZIÁBAN, A TÖBB MINT 3,5 MILLIÓ VÁLASZTÓPOLGÁR 25 ÁLLAMFÕJELÖLTRE ADHATJA LE VOKSÁT. CSOPORTOSAN MEGERÕSZAKOLTAK SZÍRIAI MIGRÁNSOK EGY 18 ÉVES NÉMET LÁNYT FREIBURGBAN BILD. EURÓPÁNAK MEG KELL VÉDENIE TERMÉSZETES HATÁRAIT - SZÖGEZTE LE ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK. HASZAN RÓHÁNI IRÁNI ELNÖK ÚJ MINISZTEREKET NEVEZETT KI A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI, AZ IPARÜGYI, A MUNKAÜGYI ÉS A KÖZLEKEDÉSI TÁRCA ÉLÉRE. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK: RIJÁD ADÓS A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGÖLÉSÉNEK MEGBÍZÓJÁVAL. BALESET MIATT TORLÓDÁS ALAKULT KI A FÕVÁROS V. KERÜLETÉBEN, A JANE HAINING RAKPARTON. MEGDÕLT A MELEGREKORD HAJNALBAN, KELEBIÁN 16,6 CELSIUS-FOKRA HÛLT A LEVEGÕ. KIGYULLADT EGY 300 NM-ES CSARNOKÉPÜLET KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, A TÛZOLTÓK A LÁNGOK MEGFÉKEZÉSÉN DOLGOZNAK. A RENDÕRSÉG ARRA KÉRI A SÍRKERTEKHEZ AUTÓVAL LÁTOGATÓKAT, HOGY KIVILÁGÍTOTT VAGY ÕRZÖTT PARKOLÓT VÁLASSZANAK ÉS VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIKRE.