Nógrádi: Mindenki tudja, ki áll az Északi áramlat felrobbantása mögött

Mindenki tudja, ki áll az Északi áramlat felrobbantása mögött, de senki se meri kimondani a nyilvánvalót, mondta lapunknak Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő szerint, a több mint egy eltelt év után sem mertek se a dánok, sem pedig a svédek nyilvánosságra hozni semmilyen információt a robbantással kapcsolatban.

Két jelentés jelent meg, az egyik a New York Times cikkében, a másik pedig a német televízió által végzett kutatásban. Mind a kettő azt mutatta ki, hogy a tettesek az ukránok voltak. Ugyanakkor ezek a jelentések azt is elmondták, hogy erről a Zelenszkij nem tudott és amerikaiak nem is hallottak róla. Ez így nyilvánvalóan lehetetlen, hogy egy ukrán ezredes, vagy bárki más fogja magát, és fölrobbantja Európa legfontosabb vezetékeit

– jelentette ki Nógrádi, majd pedig hozzátette, nyilvánvaló, hogy hatalmas nyomás helyeződött a vizsgálódó felekte, hogy valamit nyilvánosságra kell hozni, azonban senki a világon nem fogja kimondani az igazat.

A Magyar Nemzet kérdésére Nógrádi György elmondta, lehetetlen, hogy az ukránok úgy hajtották végre ezt a műveletet, hogy az államfő nem tud erről, ez a szakértő szerint lehetetlen.

Magyar Nemzet