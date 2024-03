Nógrádi György lefordította Putyin atomháborúval kapcsolatos szavait

„Nagyon sajnálom, hogy egyes nyugati vezetők a konfrontációt választják. Remélem, hogy az emberiség is túléli ezt a válságot, ahogy mi túléltük Vietnámot , a közel-keleti háborúkat ... Most Európa több tömbje – a balti országok, Lengyelország, a skandinávok és a britek – abból indul ki, hogy Oroszország ellen katonai eszközöket kell bevetni. Véleményem szerint ez történelmi tévedés. Egy atomhatalom ellen nem lehet sikeres katonai akciókat végrehajtani” – jegyezte meg a szakember.

