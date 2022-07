Nógrádi György: Ha Zelenszkijen múlik, Európa megfagy télen

Megosztás itt:

Mücheni közönségtalálkozón vett rész az Ultrahang című csatornával Nógrádi György, a beszélgetést pedig már fel is töltötték az immár 84 ezer követőt számláló You Tube-csatornára is - írja a Mandiner.

Szóba került az olasz kormányválság is, de a fő témát ezúttal is az orosz-ukrán háború, (illetve járulékos következményei) jelentette. Ma már a Zelenszkij beledumál Európa belső életébe – reagált a biztonságpolitikai szakértő arra, hogy az ukrán elnöknek nem tetszett az, hogy Kanadában javították ki az egyik, az Északi Áramlat-gázvezetéken használt orosz turbinát.

„Ha Zelenszkijen múlna, Európa megfagyna télen” – tette hozzá Nógrádi.

„Ő mindig azt mondja, hogy ez a szolidaritás. Ez hülyeség. Az, hogy a kanadai miniszterelnöknek magyarázkodnia kell emiatt, az már a vicc kategória”

– folytatta Nógrádi, aki arról is beszélt: Zelenszkij eddig havi ötmillió eurót kért, hogy működjön Ukrajna,

most már 9 milliót kér, „de ki fogja ezt fizetni, soha az életbe vissza nem kapjuk ezt a pénzt”.

Az Északi Áramlatról Nógrádi elmondta: jelenleg ott javítások folynak, meglátjuk, hogy mi lesz a 10 napos határidő után. „Ma Nyugat-Európa naponta hozza a szankciókat, nyilvánvalóan az oroszok azt nézik, hogy hogy tudnak visszalőni. A visszalövés egyik lehetősége a gáz. Az oroszok el tudják adni másik irányba is a gázt, csak sokkal problematikusabb és sokkal olcsóbb. De ma már mind a két fél élet-halál harcot játszik” – vázolta a nem túl rózsás képet a biztonságpolitikai szakértő, aki kitért a kettős mércére is.

„Ez a logika azt mondja, hogy Oroszország agresszor. Igen! De csak ha az elmúlt húsz évet nézem, hányszor volt agresszor Franciaország, Nagy-Britannia és az USA?” – tette fel a költői kérdést Nógrádi.