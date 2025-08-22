Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó
2025. augusztus 22., péntek 08:10
| Hír TV
Feszült pillanatok és váratlan fordulatok: mi zajlik valójában a fronton? Egy kattintással megtudhatod a legfrissebb titkokat, amelyek a világot is megrázhatják – oszd meg, és légy részese a történetnek.
Döbbenetes számok: 9000 határsértő, és a migrációs hullám csak erősödik! Bakondi György fedte fel a sokkoló igazságot – vajon képes-e Magyarország megállítani az illegális bevándorlást? Kattints, és tudd meg, mi zajlik a határok mögött!
Budapest lehet a béketárgyalások epicentruma, ahol Putyin, Zelenszkij és Trump történelmi találkozója eldöntheti Kelet-Európa jövőjét! Kattints, és tudd meg, miért éppen Magyarország került a világpolitika középpontjába.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.