2025. 09. 13. Szombat
Nógrádi György: Az ukrán tartalékok kimerülőben vannak

2025. szeptember 13., szombat 14:00
Ukrajna Nógrádi György Oroszország Háború Ukrajnában harci drónok

Az orosz-ukrán háború új szakaszba lépett: az ukrán tartalékok kimerülőben vannak, nem tudják folytatni a védekezést sem. A drónokkal elképesztő pusztítást végeztek mindkét oldalon, de a fölény az oroszoknál van, a háború jelen szakasza így különösen kritikus az ukrán védelem számára. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük a frontokon kialakult helyzetről.

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

A háború jelen szakaszában a frontszakaszok jelentős részén nincs érdemi katonai összecsapás, és az orosz előrenyomulás lassú, de kitartó. Kérdés, meddig tudják az ukránok fenntartani védekezésüket a drónok pusztító ereje és a korlátozott tartalékok mellett.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő részletesen ismertette a háborús helyzetet. A szakértő szerint két fontos dolgot érdemes hangsúlyozni a háború kapcsán: Jelenleg a frontokon három-ötszörös orosz fölény van. Ez a háború az első a történelemben, amit drónokkal vívnak. Mindkét fél elképesztő mennyiségű drónt kapott. Az oroszok kaptak drónokat a kínaiaktól – amit letagadnak –, az irániaktól – amit letagadnak –, és elég komoly dróngyártásuk van. Az ukránok rengeteg drónt kapnak, többek között Dániától – emelte ki a szakértő.

A megváltozott amerikai politika lényege, hogy bármilyen fegyvert átadnak Ukrajnának, ha az Európai Unió/NATO kifizeti. Erre jelenleg készség van. Eddig Ukrajna havi 3 milliárd eurót kért arra, hogy működni tudjon, most 5 milliárdot kér a jövő évre, tehát 12 hónappal számolva ez 60 milliárd euró (húsz billió forint). Teljesen új helyzet van – fogalmazott Nógrádi György. Az oroszok mennek előre minden irányba. A frontokon a kialakult helyzet azt mutatja, hogy az ukrán tartalékok kimerülőben vannak, nem tudják folytatni a védekezést sem, csak úgy, hogy egyik frontszakasztól átmozgatnak csapatokat a másikra. 

Fotó: MTI / Mohai Balázs

Kapcsolódó tartalmak

