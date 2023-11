Nógrádi György a hatvan évvel ezelőtti Kennedy-gyilkosságról

Megosztás itt:

Kennedy elnöki beiktatására 1961. január 20-án került sor, amikor felesküdött az USA 35. elnökének. Ekkor hangzott el:

„Ne azt kérdezd, hogy az országod mit tehet érted, hanem azt, hogy Te mit tehetsz az országért.”

Nógrádi György a Magyar Nemzetnek felidézte, Kennedy az elnöksége alatt rengeteg reformot vezetett be, fellépett a feketék jogainak érvényesítéséért, és ezért képes volt katonákat is küldeni, egy olyan szociális programot indított, amiben a kutatásokat, az oktatást és az egészségügyet is támogatta.

Fellépett az egész Amerikát behálózó maffiával szemben is. Nemzetközi színtéren megváltoztatta az azonnali atomcsapás elvét, azaz ha bárhol támadtak volna egy hadosztállyal a szovjetek, akkor egy hadosztállyal mentek volna az amerikaik is, nem pedig atomot dobtak volna rájuk. Észrevette, hogy a szocialista világrendszer nem egységes, és külön kezdett tárgyalásokba Jugoszláviával és a lengyelekkel − mondta el a szakértő.

Rengeteg ellensége volt

Nagyon érdekes Kennedy élete. Szentül hitte, hogy ő nyolc éven át elnök lesz, majd őt Robert öccse követi, majd pedig Ted Kennedy jön nyolc évig. Rengeteg ember szerette, de nagyjából ugyanannyi gyűlölte is. A kubaiak soha nem bocsátották meg neki, hogy nem intézte el Fidel Castrót

− tette hozzá Nógrádi.

Nem lehet tudni, hogy miért ölték meg. Ami biztos, hogy elment 1963. november 22-én Texasba a következő évi előválasztásra kampányolva. Oda, ahol hatalmas a bűnözés, és ahol az érkezése előtti napokban már újsághirdetéseket tettek közzé, hogy körözik őt − fejtegette a szakértő.

– Az, akit ezzel gyanúsítottak, Lee Harvey Oswald, ő nem tehette, hiszen nem tudott volna ilyen rövid idő alatt három lövést is leadni. Egy helyi bártulajdonos megölte az elkövetőt felháborodásában, de ő a börtönben veszítette az életét, mielőtt bármit megtudhattunk volna. Az összes prostituált, aki a bárban dolgozott, mindet megölték. Ellene voltak a déli demokraták, a kubaiak gyűlölték, a maffia is ellene volt.

Soha nem derül már ki, hogy pontosan mi történhetett

− zárta szavait a szakértő.