Nincs vége: egy harmadik, negyedik és ötödik iráni támadás is bekövetkezett – drámai videók a pusztításról + videó

Egy harmadik, negyedik és ötödik iráni támadás is bekövetkezett. Lakótömböt találtak el, több halott is van. Az izraeli-iráni háború egyértelműen eszkalálódott. Bár magyar idő szerint pénteken este úgy tűnt, két hullámot követően véget ért az iráni retorzió Izrael ellen – miután a zsidó állam péntek hajnalban megtámadta a perzsa állam nukleáris és katonai infrastruktúráját – szombat éjjel újabb, a harmadik rakétazápor is bekövetkezett. Ezzel bizonyossá vált, hogy az izraeli-iráni háború az eszkalálódás útjára lépett, az Izraeli válasz várhatóan még keményebb lehet.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) néhány órája adták ki az újabb figyelmeztetésüket arról, hogy ismét ballisztikus rakétasorozatot észlelt Iránból Izrael felé. Az ország nagy részén megszólalnak a szirénák, miközben a légvédelem a fenyegetések elhárításán dolgozott.

A civileket ismét arra utasították, hogy további értesítésig maradjanak az óvóhelyeken. Több becsapódásról is beszámoltak Tel-Aviv térségében, de eleinte úgy tűnt, nincsennek áldozatok. A korlátozás mintegy fél órán át tartott, majd feloldották. De ezalatt Irán több tucat rakétát lőtt ki, és bár a hadsereg állítása szerint néhányat elfogott, hogy mennyi érte el Izrael területét, arról nem adott tájékoztatást. Hamar kiderült, az újabb, harmadik, sőt negyedik és ötödik iráni rakétazápor volt az eddigi legsúlyosabb Izraelre nézve.

Merthogy néhány órával később ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák az ország északi részén, mivel újabb tüzérségi zárótűz indult Iránból. Itt negyed órán belül újból engedélyezték a lakosságnak, hogy elhagyja a bunkereket, azonban nem sokkal később az IDF immáron az ötödik rakétatámadás megindulásáról tájékoztatott, így a civilek ismét az óvóhelyekre kényszerültek.

Izraeli-iráni háború: bekövetkezett a halálos csapás

Irán bosszújának első két üteme 65 izraeli sérültet eredményezett, a továbbiak jelen állás szerint legalább 20-at, de köztük több súlyosat is. Azonban mostanra két halálos áldozatról is tudunk: nem egyértelmű, hogy a harmadik, a negyedik, vagy az ötödik csapásan, de egy iráni rakéta közvetlenül lakóépületekbe csapódott be a közép-izraeli Rishon Lezionban.

Közben azonban arról is érkeztek jelentések, hogy tűz és sűrű füst gomolygott az iráni főváros Mehrabad repülőteréről. A helyi média a környéken robbanást is észlelt. Az iráni ISNA hírügynökség megosztott egy videót, amelyen sűrű füstoszlopok láthatók a nyugat-teheráni repülőtér területéről, míg a Mehr hírügynökség ugyancsak „robbanásról” számol be.

A Fars hírügynökség szerint két lövedék találta el a repülőtér környékét. Az Iran International hírportál pedig már arról tudósított, hogy az iráni légvédelem megpróbálta elhárítani az izraeli légicsapásokat a közép-iráni Iszfahánban, felvételeket is közzé tettek az iráni légvédelem város feletti aktiválásáról.

A legnagyobb kérdés természetesen az, hogy most mi következik. Miután izraeliek, feltehetően civilek is életüket vesztették – Irán a maga áldozatairól azt mondta, hogy Izrael Irán elleni légicsapásaiban 78 ember halt meg, köztük magas rangú katonai parancsnokok, és több mint 320-an megsebesültek –, felmerülhet egy még erősebb izraeli reakció, ami adott esetben a perzsa állam energetikai hálózatát is sújthatná.

Ennek azonban globális értelemben is beláthatatlan következményi lennének.

Putyin nevet a markába: Oroszország már az első napon hatalmas pénzt keresett az izraeli–iráni háborún. Az orosz olajvállalatok mellett az orosz költségvetésnek is jól jön az olajárak emelkedése. A legnagyobb orosz olajcégek piaci értéke több ezermilliárd forinttal nőtt. - írja a Világgazdaság.

