Nincs több befogadóhely a migránsoknak Párizsban

2019. JANUÁR 12., SZOMBAT
PALKOVICS IMRE: EGYRE TÖBB MUNKAVÁLLALÓ LÁTJA AZT, HOGY A KORMÁNY SEGÍT A TÚLMUNKATÖRVÉNNYEL HÍR TV.
ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTÕ LEHET A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁS, A CÉL, HOGY AZ EURÓPAI INTÉZMÉNYEKBEN A BEVÁNDORLÁSELLENESEK KERÜLJENEK TÖBBSÉGBE.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: EP-VÁLASZTÁSNAK NEM VOLT MÉG EKKORA TÉTJE M1.
FIDESZ-KDNP: A MAGYARORSZÁG ELLENI TÁMADÁS SOROS GYÖRGY FIZETETT VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁNAK RÉSZE, MERT A MAGYAR EMBEREK NEM KÍVÁNNAK BEVÁNDORLÓKKAL EGYÜTT ÉLNI.
A KORMÁNYPÁRTOK SZERINT JÓL LÁTSZIK A TÖRÉSVONAL A BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓK ÉS A BEÁNDORLÁSELLENESEK KÖZÖTT.
A JELENLEGINÉL SZIGORÚBB SZMOGRENDELETET SZERETNE MEGVÁLASZTÁSA ESETÉN KARÁCSONY GERGELY, A PÁRBESZÉD FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE.
DK: AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT NEM FORDÍT MEGFELELÕ ÖSSZEGEKET AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEINEK KARBANTARTÁSÁRA.
VARGA MIHÁLY: MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT, A KÖLTSÉGVETÉS IS JOBBAN TELJESÍT.
SZILI KATALIN: A KORMÁNY GAZDASÁGI ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSOKKAL SEGÍTI A FELVIDÉKI MAGYARSÁGOT MONDTA A MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT AZ M1-EN.
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR FOLYAMATOSAN UTALJA A NYUGDÍJAKAT, A PÉNTEK ESTI ÓRÁKBAN IS TÖRTÉNTEK FOLYÓSÍTÁSOK MAGYAR IDÕK.
TÁLLAI ANDRÁS PM-ÁLLAMTITKÁR: AZ ÉV ELEJÉTÕL NEM KELL JÁRULÉKOT FIZETNIÜK A NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓKNAK, CSAK A 15%-OS SZJA-T.
NAK: CSÖKKENTI A GAZDÁK TERHEIT AZ ÚJ VÍZÜGYI SZABÁLYOZÁS, AMI A KORÁBBI 5-RÕL 20 ÉVRE EMELTE AZ ÖNTÖZÉSRE SZÓLÓ ENGEDÉLY ÉRVÉNYESSÉGÉT.
AGRÁRKAMARA: A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL A MAGYAR GAZDÁKNÁL MARAD A TERMÕFÖLD.
AHMED H., A RÖSZKEI TÖMEGZAVARGÁS RÉSZTVEVÕJEKÉNT TERRORCSELEKMÉNY MIATT ELÍTÉLT FÉRFI, JANUÁR 19-ÉN FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA KERÜL ÉS KIUTASÍTJÁK AZ ORSZÁGBÓL MAGYAR IDÕK.
NAPIRENDRE TÛZI AZ EURÓPAI PARLAMENT A MAGYARORSZÁGI HELYZETET JANUÁR VÉGÉN, BRÜSSZELI PLENÁRIS ÜLÉSÉN.
EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: FOKOZNI KELLENE AZ EU-S FORRÁSOKAT ÉRINTÕ CSALÁSOK ELLENI KÜZDELMET.
JEAN-CLAUDE JUNCKER: NEM KÉRDÕJELEZHETÕ MEG SENKI RÉSZÉRÕL, HOGY ROMÁNIÁNAK HELYE VAN A SCHENGENI ÖVEZETEN BELÜL.
A FRANCIA HATÓSÁGOK JELENTÕS ÉS RADIKÁLIS MOZGÓSÍTÁSRA SZÁMÍTANAK SZOMBATON.
A KORMÁNYELLENES TILTAKOZÁSOK KÖZPONTJA VÁRHATÓAN NEM PÁRIZSBAN, HANEM BOURGES-BAN LESZ - MTI.
CSÍKSOMLYÓT IS FELKERESI FERENC PÁPA MÁJUS VÉGI ROMÁNIAI LÁTOGATÁSÁN.
A SPANYOL KORMÁNY KÉSZENLÉTI TERVET DOLGOZ KI A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉRE - KÖZÖLTE ISABEL CELAÁ KORMÁNYSZÓVIVÕ.
ANGELA MERKEL SZOLIDARITÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA GÖRÖGORSZÁGOT A MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG KEZELÉSÉBEN.
THAI HATÓSÁGOK: KANADÁBA UTAZHAT A CSALÁDJA BOSSZÚJÁTÓL RETTEGÕ 18 ÉVES SZAÚDI NÕ, DE A KANADAI HATÓSÁGOK MÉG NEM ERÕSÍTETTÉK MEG, HOGY MEGADTÁK NEKI A MENEKÜLTSTÁTUSZT.
A WASHINGTON VEZETTE TERRORELLENES KOALÍCIÓ HIVATALOSAN MEGKEZDTE CSAPATAI KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL.
OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: MOSZKVÁBAN AZ A BENYOMÁS ALAKULT KI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK "AZÉRT VONUL KI SZÍRIÁBÓL, HOGY MARADJON".
AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MEGERÕSÍTETTE, HOGY MICHAEL WHITE AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRT ÕRIZETBE VETTÉK, ÉS EGY IRÁNI BÖRTÖNBEN TARTJÁK FOGVA.
PLÁGIUMGYANÚ MIATT VIZSGÁLTÁK A SZLOVÁK HÁZELNÖK DIPLOMAMUNKÁJÁT JELENTETTE A BESZTERCEBÁNYAI BÉL MÁTYÁS EGYETEM.
7 EMBER MEGHALT, 33 MEGSÉRÜLT, AMIKOR KUBÁBAN EGY TURISTABUSZ ELÕZÉS KÖZBEN EDDIG ISMERETLEN OKBÓL AZ OLDALÁRA BORULT - JELENTETTE A CUBADEBATE ÁLLAMI HÍRPORTÁL.
KÉT SNOWBOARDOS MEGHALT, MERT ELSODORTA EGY LAVINA BULGÁRIÁBAN, A HÓOMLÁST SAJÁT MAGUK IDÉZTÉK ELÕ - JELENTETTE A BOLGÁR SAJTÓ.
SZTRÁJKOT HIRDETETT KEDDRE A FRANKFURTI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRE A NÉMETORSZÁGI SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE - MTI.
HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 71-ES FÕÚTON ZÁNKA BELTERÜLETÉN POLICE.HU.
NAV: TÖBB TONNA HAMIS LEGÓT FOGLALTAK LE A PÉNZÜGYÕRÖK A BUDAPESTI LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN.
VESZPRÉM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: MEGÖLTE ÉLETTÁRSA APJÁT, MAJD MAGÁVAL IS VÉGZETT EGY OSZTRÁK FÉRFI KÁPTALANFÁN.
VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ EGY VASÚTI ÁTJÁRÓBAN GALGAHÉVÍZNÉL, A JÁRMÛ KÉT UTASA ÉLETÉT VESZTETTE.
AZ OMSZ AZ ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI BUDAPESTRE, PEST, BÁCS-KISKUN, FEJÉR, GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉRE.