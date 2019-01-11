2019. január 11.,
péntek, Ágota napja

Nincs több befogadóhely a migránsoknak Párizsban

Hír TV

2019. január 11., péntek 21:45, frissítve: péntek 22:39

Újabb befogadóhelyek kialakítását tervezi a francia kormány, hogy elszállásolja a Párizs közterein letáborozott több mint 2 ezer migránst. Néhányan az autópálya-lehajtók mentén, körforgalmakban sátraznak. A hatóságok adatai szerint a fővárosban tavaly majdnem kétszeresére nőtt a menedékkérők száma, ezért teltek meg a befogadóközpontok. Franciaországból legtöbben Nagy-Britanniába akarnak továbbmenni, a brit EU-tagság megszünésének közeledtével ezt egyre többen hajón, a La Manche-csatornán próbálják elérni a brit partokat.

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